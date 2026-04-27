Macarena Gómez, en guerra con sus vecinos de Madrid por ser «insoportables»: «Vino la Policía y me dio la razón»

Macarena Gómez ha destapado el conflicto que mantiene con sus vecinos del piso superior de la vivienda que tiene en el centro de Madrid. Según cuenta, esta situación se ha prolongado en el tiempo y la Policía se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto.

La protagonista de La que se avecina ha abordado este asunto durante su participación en un conocido pódcast, donde ha descrito con detalle el ambiente que vive a diario en su domicilio. Macarena asegura que el principal problema es el ruido constante procedente del piso superior. Ha intentado ser comprensiva, pero la situación no mejora y se ha visto obligada a contarlo todo.

Según su testimonio, las molestias comienzan temprano, alrededor de las siete de la mañana, y se mantienen a lo largo del día. «El niño corriendo de un lado para otro… les oigo cuando se duchan, cuando hacen el amor… lo oigo todo», explica la actriz, que insiste en que el problema no es puntual. A su juicio, el edificio presenta una insonorización deficiente que hace que cualquier actividad se perciba con demasiada intensidad.

Macarena Gómez afirma que ha intentado resolver la situación de forma directa en varias ocasiones. Según relata, se ha puesto en contacto con sus vecinos para trasladarles las molestias que le ocasiona el ruido. Sin embargo, asegura que la respuesta que recibió no fue la esperada. «Les he escrito mil veces diciendo que se oye todo y me responden que me aguante», señaló durante la entrevista en B3TTER.

Macarena Gómez da todos los detalles

Macarena Gómez entiende que en esa casa vive un niño pequeño que quiera actividad, pero considera que también existe una responsabilidad por parte de los adultos a la hora de gestionar determinadas conductas. En este sentido, sostiene que hay pequeñas cosas que se podrían hacer para frenar el conflicto, pero no logra llegar a un entendimiento.

El punto de mayor tensión se produjo cuando, según su propio relato, decidió reaccionar directamente ante la situación. Incapaz de soportar el ruido en ese momento, tomó una escoba y comenzó a golpear el techo desde su vivienda con la intención de hacer notar su queja. Este gesto provocó que fueran los propios vecinos del piso superior quienes avisaran a la Policía por el ruido procedente de su casa.

Cuando los agentes acudieron al domicilio, Macarena les explicó lo ocurrido y fue totalmente sincera. «¿Me llamáis porque se han quejado los vecinos de arriba, no? ¿Porque estoy haciendo ruido?», les habría preguntado, según su versión. La actriz sostiene que expuso entonces la situación completa, insistiendo en que el problema de origen era el ruido constante que, a su juicio, provenía del piso superior.

De acuerdo con su testimonio, los agentes escucharon ambas partes y terminaron dándole la razón en cuanto a la existencia del conflicto de fondo, aunque sin que se adoptaran medidas adicionales en ese momento. «Vino la Policía y me dio la razón», recalca.

La Policía ha hablado con Macarena

Durante su conversación con la Policía, Macarena recurrió al humor para describir la escena y comparó su reacción con uno de los personajes más conocidos de la serie que ha marcado su carrera. «Estoy haciendo como el Recio», habría comentado, en referencia a La que se avecina, en la que el conflicto vecinal es uno de los temas recurrentes. Esta ocurrencia, según dice, provocó incluso la risa de los agentes. De esta forma, ha recalcado que todo esto no ha terminado mal.

El episodio ha llamado la atención no sólo por la situación en sí, sino también por la coincidencia de que la propia Gómez participe en una ficción que retrata precisamente este tipo de conflictos. La realidad, en este caso, ha terminado reflejando de forma casi literal algunas de las situaciones que la serie ha llevado a la comedia durante años.

Más allá de la anécdota, la actriz reconoce que esta situación le ha generado un desgaste importante en su día a día, especialmente por la dificultad para descansar con normalidad en su casa. Entiende que es una situación que puede hacer reír a la gente, pero en realidad ella no lo está pasando bien.

Un problema muy frecuente

El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema habitual en muchas ciudades: la convivencia en edificios con escaso aislamiento acústico y la dificultad para gestionar conflictos vecinales cuando no existe entendimiento entre las partes. En este contexto, el testimonio de Macarena refleja una situación que, sin ser excepcional, sí pone de relieve la fragilidad de la convivencia en entornos urbanos densamente habitados.

Por el momento, no ha trascendido si ha habido algún avance en la resolución del conflicto entre ambas partes. Mientras tanto, la actriz continúa conviviendo con una situación que, según describe, se ha convertido en un problema recurrente en su vida diaria en Madrid.