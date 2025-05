‘La que se avecina’: una actriz protagonista desvela su sueldo y el privilegio de un compañero

La que se avecina continúa siendo una de las series más seguidas de nuestro país, tanto que en su salto de Telecinco a Prime Video se ha convertido en el contenido más exitoso de la plataforma de streaming. Macarena Gómez es una de las actrices que más veteranas de la serie, tanto que ha estado desde el primer capítulo y tan sólo ha faltado en la temporada 12, en la que causó baja por atender a otros compromisos profesionales.

De ese y otros asuntos, quiso hablar en una entrevista en el pódcast Ac2ality, donde se ha sentado para charlar sobre su carrera. Al ser una de las más veteranas, su ausencia durante una temporada completo se notó, aunque los guionistas se inventaron un viaje a Colombia, con un secuestro incluido, para justificar su salida durante una larga tanda de capítulos. La negociación, lejos de ser complicada, fue sencilla. «Llevaba 5-6 años muy intensos en La que se avecina y quise descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos. Pasado ese año le dije que quería volver y me dijo que vale», explica Macarena.

Este trabajo asegura que le resulta relativamente sencillo, ya que después de más de una década interpretando a Lola Trujillo está más que acostumbrada a los guiones, «las palabras y a cómo se estructuran las frases». Tanta es la confianza, que confiesa que incluso se estudia los diálogos «mientras voy en el coche por las mañanas o mientras me maquillan», algo que no puede hacer cuando trabaja en películas o series que tienen mucho más texto o monólogos, ya que ahí «sí que se lo prepara bien en casa».

Lejos de lo que muchos puedan pensar, trabajar en una serie tan longeva y de gran éxito no quiere decir que esté ganando mucho dinero. «Si comparáis los sueldos que cobramos los actores españoles con los sueldos de los actores americanos y británicos por hacer una serie de HBO o Netflix…», de esta manera ha dejado claro que en nuestro país se cobra mucho mejor.

Macarena Gómez también ha dejado claro que en La que se avecina no se improvisa absolutamente nada, pese a que en una comedia pueda parecer que sí. Según la andaluza, todos los actores tienen que respetar cada una de las líneas y palabras que aparecen en sus guiones.

Esta norma la tienen que respetar todos los actores, excepto uno, que puede saltarse lo que digan los guionistas. «No dejan improvisar, al único que dejan improvisar es a Amador (papel que interpreta Pablo Chiapella), pero a los demás tienes que ir hasta la coma y el tiempo verbal», ha dicho la actriz.

Por el momento no hay fecha para el estreno de la temporada 16 de La que se avecina, aunque podría llegar en noviembre o diciembre de 2025, el mismo mes en el que se han estrenado las anteriores. De repetirse la misma estrategia, primero se podrían ver los capítulos en Prime Video y meses más tarde en Telecinco.