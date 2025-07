La fan de Coldplay que grabó la infidelidad rompe su silencio: "quien juega a tonterías, gana premios tontos"

Pasó de ser una asistente más a un concierto… a una «denunciante accidental» en 15 segundos. El 15 de julio, durante un show de Coldplay en Boston, Grace Springer, una joven de 28 años recién graduada de la Universidad de Monmouth, sacó el móvil y grabó lo que creyó que sería un momento simpático para TikTok. Lo que captó, sin embargo, fue algo más explosivo: al CEO de Astronomer Inc., Andy Byron, en un momento muy comprometedor con la directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot. Y todo, justo segundos antes de que Chris Martin, desde el escenario, soltara la bomba con tono burlón: «O están teniendo una aventura… o son muy tímidos».

Lo que prometía ser una noche mágica de luces, música y Coldplay se convirtió de pronto en un culebrón corporativo viral que ha dado la vuelta al mundo. Bienvenidos a Coldplaygate, la historia de cómo una fan grabó un beso, lo subió a redes y —sin querer, o eso dice— provocó la caída de un CEO, una investigación interna, y dejó dos matrimonios tambaleando.

Todo comenzó con la clásica kiss cam, esa tradición tan americana de enfocar a parejas para que se besen ante miles de desconocidos. La cámara apuntó a Byron y Cabot, que no solo no parecían sorprendidos, sino bastante cómodos. ¿El detalle? Ambos estaban casados… pero no entre sí. Lo que parecía una escena romántica más en un concierto, acabó siendo la prueba pública de una relación extramatrimonial. Internet hizo el resto.

Grace, la joven que grabó el vídeo, lo compartió en TikTok sin imaginar lo que estaba a punto de desencadenar. «Cuando lo grabé, no le di mucha importancia… pero claro, todos estaban hablando sobre ello», explicó en su primera aparición pública tras el escándalo, en el programa británico This Morning. Y por si alguien pensaba que había sacado beneficio de la tormenta mediática, fue clara: «En realidad, no he ganado dinero ni con el vídeo ni con las visualizaciones. No está monetizado».

Pero eso no evitó que el vídeo explotara. Acumula ya más de 136.000 visualizaciones solo en su perfil, y el clip ha sido compartido millones de veces en distintas plataformas. En apenas 48 horas, Andy Byron presentó su dimisión como CEO de Astronomer y la empresa inició una investigación interna sobre Kristin Cabot, quien hasta ahora no ha hecho declaraciones públicas. «Siento mucho lo de la esposa de Andy, Megan, su familia y todos los que resultaron heridos en el proceso. Una parte de mí se siente mal por haberles puesto la vida patas arriba», confesó Grace, aunque no tardó en rematar con una frase que se ha convertido en titular global: «quien juega a tonterías, gana premios tontos».

Y fue más allá, lanzando un mensaje sorprendentemente compasivo: «Espero que sus parejas puedan recuperarse de esto y tengan una segunda oportunidad de ser felices, con el futuro aún por delante. Espero que mi video haya sido una bendición para ellos». Actualmente, la joven cuenta con más de 50.000 seguidores en TikTok, y su perfil de Instagram está lleno de fotos de viajes. Se define como viajera, eco-consciente y amante de la música… aunque ahora también es, involuntariamente, el rostro del escándalo viral del verano.

Así que ya sabes: si alguna vez una kiss cam te enfoca, piénsalo dos veces antes de hacer algo que no querrías ver reproducido por millones de personas. Porque como bien dijo Grace: «No soy la única que lo grabó. Si no lo hubiera subido yo, alguien más lo habría hecho».