La polémica está servida en los pasillos de Mediaset. Gloria Camila Ortega y Pelayo Díaz han sido los protagonistas de este conflicto que ha dividido a los colaboradores de El Tiempo Justo. ¿El motivo? La tauromaquia. Tras su regreso de la Feria de Abril, el programa vespertino de Telecinco ponía sobre la mesa de su tertulia este debate. Mientras que la hija de Ortega Cano defendía la profesión del torero —ya que lo ha vivido muy de cerca por su padre—, Pelayo Díaz no dudaba en calificarlos como «asesinos». Una definición que hizo saltar a la hermana de Rocío Carrasco, que ha destapado en sus redes sociales la incoherencia del estilista.

La incoherencia de Pelayo Díaz sobre el mundo del toro

Abiertamente, Pelayo Díaz se mostró en contra de la tauromaquia, una fiesta cuando menos histórica y popular en España. «Si matas animales es normal que te llamen asesino. Estás matando a un animal así que sí, eres un asesino», dijo el creador de contenidos. Una afirmación que enfadó y mucho a Gloria Camila, que no solo le paró los pies en el directo, sino que ha desmontado el argumento del estilista con una poderosa prueba.

Sabido es que llamar «asesino» a un torero es, cuando menos, un calificativo bastante frecuente que usan aquellos que están en contra de esta fiesta. Los mismos que, como Pelayo Díaz, son los primeros que para vestir utilizan pieles de animales. Precisamente, a través de sus redes sociales, ha sido el argumento del que se ha servido Gloria Camila para defender la tauromaquia.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha cogido varias imágenes de Pelayo que demuestran que hace uso de la piel de animales para su vestimenta de lujo. Un gesto por parte del estilista que demuestra su incoherencia al ir en contra de los festejos taurinos. «Seleccionar solo lo que te molesta culturalmente y llamar asesino a alguien por ello no es activismo, es incoherencia. Hay que ser coherente en todos los ámbitos, no solo en uno», ha comenzado diciendo en sus redes.

Asimismo, Gloria Camila ha puntualizado que no se trata de un posicionamiento político, sino de un respeto a la figura de su padre como familiar. «Mi padre no es un titular ni un debate. Es una persona. Puedes no compartir lo que hizo, puedes criticar la tauromaquia, faltaría más. Pero insultar y deshumanizar no te da más razón, solo te quita credibilidad», añadió la joven, muy indignada por los mensajes que ha recibido en las últimas horas debido a las faltas de respeto que ha recibido por la profesión de su padre.