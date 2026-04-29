Moreno pide adoptar perros en Andalucía y recuerda las ayudas de hasta 100 € por gastos veterinarios

Juanma Moreno ha recordado este martes que los andaluces pueden deducirse el 30% de los gastos veterinarios de animales de compañía, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente, y ha animado a adoptar perros que esperan un hogar en protectoras, como Dingo y Draco, dos hermanos que llevan cinco años en Málaga.

El presidente de la Junta y candidato del PP andaluz (PP-A) a la reelección se ha pronunciado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde ha presentado a través de un vídeo a Dingo y Draco. Según ha explicado, ambos son hermanos, cruce de mastín con pastor alemán, y «son muy cariñosos».

Moreno ha pedido a los ciudadanos que adopten a estos dos perros y también a otros animales que se encuentran en protectoras. En este sentido, ha recordado su propia experiencia con Toby, el perro que adoptó y que «se convirtió en uno más de nuestra familia».

Se ampliará la medida

El presidente andaluz ha querido anunciar, además, que las deducciones fiscales por gastos veterinarios en Andalucía se van a «ampliar, por tres años más». La medida permite desgravar el 30% de estos gastos, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente.

Juanma Moreno ha defendido que, cuando se adopta a un animal de una perrera, «contribuimos a que, entre todos, podamos hacer un mundo un poquito más bonito y que estos animales no se encuentren solos y a veces desprotegidos o abandonados, como desgraciadamente sucede».

El presidente de la Junta ha destacado además la labor de las protectoras, donde «hay voluntarios maravillosos, profesionales y muchas personas que cuidan de los animales» mientras esperan que alguien los adopte.