Palma, donde el Mediterráneo se saborea

Palma es un referente del turismo gastronómico. Una ciudad heredera de una rica tradición culinaria, que a su vez apuesta por la experimentación y la reinterpretación de platos clásicos. Una propuesta gastronómica de gran valor, que es parte intrínseca del estilo de vida mediterráneo y que se nutre del producto local de Mallorca. Productos tan únicos como el aceite de oliva virgen extra, el vino, la emblemática sobrasada, el pan conocido como llonguet, las verduras de temporada o el pescado fresco de la lonja.

Es por esta identidad culinaria tan especial por lo que Palma es Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo en 2026. Una nominación propuesta por la Academia Iberoamericana de Gastronomía y que derivó en la firma de un convenio de colaboración entre el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y dicha academia. Un acuerdo que tiene por objetivo reforzar el papel de Palma como referente de la interculturalidad gastronómica del Mediterráneo.

«La gastronomía forma parte indispensable de la identidad de Palma, como expresión de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura», ha señalado Jaime Martínez. Sobre este acuerdo, el alcalde también ha destacado que permite avanzar en la proyección y visibilidad de Palma y pone en valor la oferta gastronómica y cultural de la ciudad.

Ejemplo de ello es que, por noveno año consecutivo, Palma se ha convertido en la sede principal de Horeca Baleares, la feria para profesionales de la hostelería y la restauración más importante del archipiélago. Un evento que se ha consolidado como escaparate del producto de km 0 y del talento local, además de impulsar la ciudad como un destino gastronómico de referencia y de calidad. Tanto es así que en esta última edición la feria reunió a más de 16.000 profesionales y contó con la participación de más de 500 marcas.

Y es que ferias y eventos como Horeca son fundamentales para la puesta en valor de la identidad culinaria de Palma. De hecho, TaPalma, uno de los eventos gastronómicos más esperados de Baleares, es otro gran ejemplo de ello. Un certamen que, en su vigésima edición, reunió a decenas de chefs y restaurantes, para demostrar un año más que la tapa es un formato capaz de expresar creatividad e identidad. Un evento que refuerza el papel de Palma como motor gastronómico del Mediterráneo, donde el producto local es el alma que da sabor a la cocina mallorquina.

Porque Palma se ha convertido en un destino gastronómico de primer nivel. Una ciudad que invita a explorar sus muchos mercados o a conocer sus ferias, como la del Llonguet o el Caracol, que mueven a miles de personas cada año. Una Capital Gastronómica del Mediterráneo que cuenta con cocineros de reconocido prestigio y restaurantes de estrella Michelin.

En esencia, Palma cuenta con una gastronomía auténtica e innovadora, donde la cocina de autor, la creatividad de los chefs y la restauración son protagonistas. Una cultura que va más allá del último bocado y que sigue con la sobremesa mediterránea. Ese preciado ritual que empieza cuando se termina el postre y que une a los palmesanos.