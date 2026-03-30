Vox cree que «muy mal tienen que ir las cosas en Compromís» para que recurra a Oltra, que espera juicio

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha advertido este lunes que «muy mal tienen que ir las cosas en Compromís» para que esta fuerza política recurra «a una persona imputada, como es Mónica Oltra». José María Llanos se ha manifestado así este lunes, en Valencia, 48 horas después de que la citada Mónica Oltra, ex vicepresidenta primera y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, anunciara su retorno a la primera línea política para liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de Valencia. E, incluso, de un amplio frente a la izquierda del PSOE. Y ello, a pesar de que está a la espera de juicio por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex marido de una menor tutelada.

De hecho, Mónica Oltra efectuó este anuncio solo 24 días después de que la juez sustituta de Instrucción 15 de Valencia decidiera el pasado 5 de marzo abrir juicio oral contra ella y otras 12 personas por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana. La apertura de juicio oral se produjo después de que, por segunda vez, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenase al juzgado que enviara a juicio a la citada Mónica Oltra.

El retorno de la investigada Mónica Oltra ha sido aplaudido, no obstante, desde la izquierda. Y más concretamente por la actual secretaria general del PSPV, Diana Morant. Pero resulta difícilmente entendible en términos de su situación judicial y en el contexto del caso por el que se encuentra investigada y a las puertas de juicio.

Además, en el ámbito político, Mónica Oltra está, también, a las puertas de que el Parlamento Europeo celebre un debate los próximos 6 y 7 de mayo, precisamente, sobre «la situación de esta señora y la imputación que tiene en los tribunales», tal como ha explicado José María Llanos.

No obstante, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas ha deslizado que «muy mal tiene que ir dentro de casa, en Compromís, muchos líos tiene que haber dentro de casa, muchos personalismos, muchos egos, muchas luchas, que estamos viendo todos los días, para tener que recurrir a una señora que, en estos momentos, está imputada, para que ponga orden dentro de la casa».