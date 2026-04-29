Compromís deja en el aire la candidatura de Oltra al no pedirle que lidere su lista local en Valencia

Un mes después de anunciar su regreso a la política como candidata de la coalición nacionalista Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Mónica Oltra no ha acudido a la reunión extraordinaria de la Ejecutiva de la formación, donde inicialmente había sido invitada porque allí se iba a tratar esa candidatura y se le iba a ofrecer que la encabezase. Ese gesto no se ha producido. Todo ha cambiado en cuestión de horas, porque, este miércoles por la mañana, la actual portavoz de la coalición nacionalista en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha comunicado a Mónica Oltra que de lo que se iba a hablar en esa ejecutiva extraordinaria de Compromís era de cuestiones internas relacionadas con los procesos electorales en Valencia. Por tanto, Oltra se ha quedado sin argumentos para asistir. De facto, lo que se desprende es que Mónica Oltra no ha acudido a la Ejecutiva porque Compromís no le iba a pedir que fuera su candidata a alcaldesa en Valencia. Todo lo contrario a lo inicialmente previsto.

OKDIARIO ha venido anunciando que la candidatura de Mónica Oltra había comenzado a ser cuestionada desde la izquierda y desde la propia coalición, tras la euforia inicial. Porque había una parte de las bases de los nacionalistas y en el conjunto de esa izquierda que no entendían cómo iba a ser su candidata una persona procesada por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, cuando ella era la vicepresidenta primera y la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Además, hay otra parte de Compromis y de la izquierda que, sencillamente, considera que el tiempo de Mónica Oltra en la primera línea política había terminado.

En el conjunto de la sociedad valenciana, la sensación es que el retorno de Mónica Oltra y su figura política no está calando como candidata al Ayuntamiento de Valencia. Y Compromís no es ajeno a ello. Un ejemplo: en el acto que debía marcar el gran regreso de Mónica Oltra a la primera línea política, acompañada por la ministra Sira Rego, la ex ministra Irene Montero, y la mujer del presidente de Brasil, Lula, en Valencia, quedaron sillas libres. El efecto Oltra no apareció. Por tanto, comienza a haber en la coalición más dudas que certezas acerca de si la decisión ha sido o no la correcta.

En el caso de la reunión interna de la tarde de este miércoles, estaba previsto que fuera el arranque del proceso que debía desembocar con Mónica Oltra como alcaldesa. Pero, ese paso no se ha producido. Hay que recordar que el candidato a los últimos comicios municipales en Valencia por Compromís fue Joan Ribó. Había sido el alcalde durante ocho años. Pero, en esta ocasión, quien se impuso fue María José Catalá. Ribó dejó el Ayuntamiento. Y lo relevó como portavoz Papi Robles, ex portavoz a su vez en las Cortes Valencianas. Y, el pasado 28 de marzo, quien se postuló fue Mónica Oltra.