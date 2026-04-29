Policías y guardias civiles fuerzan a Marlaska a que les reconozca la profesión de riesgo

Policías y guardias civiles han forzado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que les reconozca la profesión de riesgo que les ha venido negando, pese a la peligrosidad de su profesión. Tras la presión ejercida, los agentes han logrado que Interior ponga en marcha una mesa técnica para la aplicación de coeficientes reductores a la jubilación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y ello sin distinción de régimen de cotización.

Ha sido este miércoles cuando ha tenido lugar este importante logro. En una reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la que han participado representantes de los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles con representación en los respectivos consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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