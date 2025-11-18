Mazón se marcha concediendo ayudas para la natalidad y la adopción en los municipios de la DANA

El Gobierno valenciano ha aprobado en su pleno de este martes, posiblemente el último con Carlos Mazón de presidente, un decreto de nuevas ayudas directas por nacimiento o adopción destinadas a familias de los municipios que han resultado afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, con un montante total asignado de 30 millones de euros. Además, ha aprobado también ayudas urgentes destinadas a reparar ascensores dañados por la riada en edificios donde residen personas con dependencia o discapacidad, por 10 millones de euros. Y, también, ha ampliado las ayudas urgentes de demolición de viviendas afectadas por la DANA hasta 1,2 millones de euros, para atender a todas las solicitudes. Todas las ayudas proceden de la Vicepresidencia Primera y Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero.

En concreto, el Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula la concesión directa de ayudas excepcionales destinadas a familias residentes en municipios afectados por la DANA. Las ayudas están dirigidas a las familias que han sufrido daños en la riada y cuenten con hijos o hijas nacidos o en situación de guarda con fines de adopción entre el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, y el 31 de diciembre de este 2025.

A las citadas ayudas podrán acogerse tanto progenitores como adoptantes o personas en guarda con fines de adopción, siempre que estuvieran empadronadas en los municipios afectados el día de la DANA y que, además, hayan sido beneficiarias de las ayudas de emergencia del Gobierno valenciano para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad o para reparar los daños derivados de la destrucción de vehículos siniestrados.

El decreto tiene un presupuestos de 30 millones de euros. De ellos, 10 millones para 2025 y otros 20 para 2026, con posibilidad de ampliación mediante acuerdo del Consell. La cuantía básica asciende a 2.000 euros por hijo o hija nacido, adoptado o en guarda con fines de adopción en el periodo antes citado.

Además, el Pleno del Consell ha aprobado también el decreto que establece las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de ayudas urgentes para reparar o sustituir ascensores dañados por la DANA en edificios situados en los municipios afectados y donde vivan personas con dependencia de grado II ó III y personas con discapacidad con movilidad reducida. El importe global máximo para estas ayudas es de 10 millones de euros distribuidos entre este 2025 y 2026 y en dos líneas de subvención. La cuantía de la ayuda por actuación se sitúa entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 50.000.

Finalmente, el Ejecutivo de Mazón ha aprobado una ampliación de 500.000 euros para poder atender las 52 solicitudes de ayudas urgentes de demolición de viviendas afectadas por la DANA. Hasta los 1,2 millones de euros.