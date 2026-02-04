Los dos ediles de Compromís en Burriana dejan el partido por su «pérdida de coherencia valencianista»

Nuevo revés para Compromís. Sus dos concejales en el municipio de Burriana, en Castellón, Jorge Alarcón y Clara Gascó, han decidido abandonar la coalición y pasar al grupo de ediles no adscritos al considerar que Compromís ha perdido «coherencia valencianista». Dicho de otra manera, su propia esencia. El cambio de adscripción en cuanto grupo municipal de ambos ediles se hará efectivo en el próximo pleno municipal.

La decisión de los ediles ahora no adscritos responde a «discrepancias ideológicas y de coherencia valencianista», según ha revelado uno de ellos. En concreto, los ediles han llegado a la conclusión de que «ya no» podían seguir formando parte «de un proyecto que, cuando toca defender los intereses valencianos, no actúa con la firmeza necesaria».

Además, han manifestado que tras la DANA, ellos confiaban en que Compromís «exigiera responsabilidades a todas las Administraciones implicadas, con independencia de su color político». pero, que las dudas «comenzaron a surgir al observar que esa contundencia se dirigía «de manera desigual «, sin la misma «contundencia» hacia todos los niveles del Gobierno con competencias en la prevención y respuesta ante la catástrofe.

Entre los motivos de fondo que los dos concejales argumentan se encuentran la infrafinanciación «crónica» de la Comunidad Valenciana, la pérdida de más de 100.000 valenciano hablantes, el «estancamiento» de las reivindicaciones del valencianismo, el olvido de infraestructuras estratégicas, como el Corredor Mediterráneo, la «incapacidad» para recuperar el derecho civil valenciano, pese a tener representación en Madrid y haber formado parte de gobierno autonómicos y estatales y la «debilidad creciente» de la voz valenciana en el Congreso de los Diputados.

También, los dos ediles se han mostrado preocupados por la ausencia de políticas reales de integración ante el aumento de la población, lo que a su juicio «está generando problemas de convivencia, saturación de servicios públicos, dificultades de acceso a la vivienda y un incremento de la economía sumergida, afectando especialmente a los barrios más vulnerables».