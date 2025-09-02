El Ayuntamiento de Paiporta, dirigido por el socialista Vicent Ciscar, ha cobrado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los vecinos cuyas viviendas y bajos comerciales fueron arrasados el pasado 29 de octubre de 2024 por la DANA. Así lo demuestran recibos de viviendas que superan los 300 euros a pagar, cantidad que llega a multiplicarse por tres en los mencionados bajos comerciales.

Esta medida llega semanas después de que el consistorio de la localidad valenciana anunciara a bombo y platillo un plan de alivio fiscal para los afectados por la DANA. Concretamente fue el 1 de abril, cuando el gobierno municipal de Paiporta hizo público que hasta el 31 de diciembre de 2025 quedaban exentas varias tasas municipales para poder «rebajar la presión fiscal» de los ciudadanos tras la DANA y «aliviar la carga económica» de los afectados. Entre ellas no estaba la principal, el IBI.

Así lo acredita el portal Actualidad Valencia, que expone las fotografías de los recibos que aportan los vecinos indignados. Entre las tasas que el Ayuntamiento de Paiporta prometió que quedarían exentas se incluían los vados, la ocupación de vía pública de bares y restaurantes con terraza, las licencias urbanísticas por obras de reconstrucción, los puestos de mercado y el mercadillo.

La hasta julio alcaldesa socialista Maribel Albalat, que renunció por motivos de salud, destacó en el momento de proclamar la medida que se concedía para «facilitar la recuperación en un momento complicado». En la batería de decisiones tomadas bajo la dirección de Albalat, no se incluyó el IBI, impuesto de mayor peso en la economía de los hogares asolados por el paso de la DANA.

El periodo voluntario de pago del IBI urbano estaba fijado 1 de junio y el 1 de agosto de 2025, según se indica en el calendario oficial del contribuyente. Los recibos se cargaron en las cuentas bancarias en ese plazo, mientras que aquellos ciudadanos de Paiporta que solicitaron el pago fraccionado lo llevan abonando desde mayo, en cuotas mensuales que se extienden hasta octubre.

El malestar es muy grande entre las familias afectadas, especialmente aquellas que aún no han podido regresar a sus viviendas como consecuencia de los destrozos y las que afrontan obras de coste sobresaliente para la reparación de inmuebles y bajos comerciales. Todos han tenido que seguir pagando de forma íntegra el impuesto municipal.

Los damnificados, según el portal citado, critican que el Ayuntamiento de Paiporta no haya aplicado medidas específicas sobre el IBI. Un vecino afectado lamenta la situación y protesta ante el modus operandi del consistorio. «Nos prometieron rebajar la presión fiscal y lo único que han hecho es quitarnos tasas menores. El recibo más grande, el IBI, nos lo han pasado igual».