92.000 metros, 240 tiendas y un hotel: ya hay fecha para el centro comercial más increíble de Valencia

El centro comercial más increíble de Valencia ya tiene fecha de llegada, estamos ante un macrocentro con miles de metros y 240 tiendas, además de un hotel. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que la población busca alternativas de ocio. Una de las actividades que más triunfa es el hecho de apostar claramente por un cambio radical que hasta el momento no sabíamos que llegaría.

Estaremos pendientes de esta novedad que puede acabar siendo la que nos dará pasar por Valencia a visitar uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Es hora de poner sobre la mesa algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que serán los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás tocará poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Las tiendas y los centros comerciales van cambiando y lo hacen con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

240 tiendas y un hotel en 92.000 metros

Como si fuera una pequeña ciudad en la que quedarnos a vivir y a comprar, Valencia se convierte en todo un referente en estos días en los que quizás vamos a redescubrir una serie de novedades que pueden ser esenciales. Será el momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que llegan a toda velocidad.

Con la mirada puesta a una escapada de esas en las que todo puede ser posible, tocará pensar en estos cambios de tendencia que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de conectar de lleno algunos detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado.

Estaremos pendientes de una inauguración que parece que nos sumergirá de lleno con algunos elementos que pueden ser esenciales. Por lo que quizás descubriremos con algunos detalles que nos harán pensar en un cambio de tendencia en cuanto a compras se refiere.

Podemos tenerlo todo en un mismo lugar que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de ver como cierran tiendas, pero también abren otras que nos van indicando que lo mejor puede estar por llegar en estos días en los que las compras cumplen una importante función.

Hay fecha para el centro comercial más grande de Valencia

El centro comercial más grande de Valencia ya es una realidad, en estos días en los que el sistema se reestructura por momentos. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede darnos otra visión de una ciudad que contará en breve con un nuevo aliciente para visitarla.

Tal y como nos explican los expertos de Investinvalencia: «Valencia dará un paso decisivo en su posicionamiento como hub mediterráneo de inversión y actividad económica con la construcción de Infinity, el que será uno de los centros comerciales más grandes de España a partir de 2028. El proyecto, impulsado por el empresario Tomás Olivo a través de General de Galerías Comerciales, supone una inversión de 500 millones de euros y representa una apuesta estratégica por el desarrollo urbano, el empleo y el atractivo internacional de la ciudad. Las obras comenzarán en enero de 2026 en el nuevo barrio de Turianova y se extenderán durante dos años. Infinity contará con 92.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, más de 240 operadores comerciales, un hotel, zonas de restauración y ocio, además de una posible piscina de olas artificiales, concebida como un elemento diferenciador de alcance nacional. El complejo integra también un parking de varias plantas con capacidad para unos 4.000 vehículos».

Siguiendo con la misma explicación: «El proyecto generará 9.000 empleos permanentes, de los cuales 6.000 serán directos y 3.000 indirectos, contribuyendo de forma significativa al mercado laboral valenciano y reforzando el ecosistema de servicios, retail y turismo. Para Valencia, Infinity supone la llegada de un operador con experiencia demostrada: Olivo gestiona actualmente 13 recintos de gran formato en España, lo que aporta fiabilidad, gestión profesionalizada y capacidad tractora para nuevas marcas».

Todo un referente que dinamizará esta parte de la ciudad: «Infinity no está concebido como un espacio para un único barrio: su escala, diseño y cartera comercial lo posicionan como un proyecto de ciudad y de comarca, con capacidad de atraer visitantes y operadores a nivel nacional. Con una comercialización comprometida que ya supera el 55% y una propuesta arquitectónica pensada para ofrecer luz natural, recorridos cómodos y espacios amplios, el complejo aspira a convertirse en uno de los equipamientos emblemáticos de Valencia. El Ayuntamiento y los responsables del proyecto han mostrado plena confianza en su viabilidad técnica, incluyendo las medidas de seguridad frente a riesgos de inundación y las soluciones de movilidad para garantizar una conexión eficiente».