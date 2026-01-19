Haven‑1: esta es la fecha del lanzamiento y cómo será la primera estación espacial privad

La exploración espacial está a punto de dar un gran salto hacia lo comercial. Haven-1 es un proyecto pionero de la compañía estadounidense Vast. Busca ser el primer módulo comercial independiente, con miras a reemplazar a mediano plazo a la gran Estación Espacial Internacional, que se retirará alrededor de 2030.

El despegue

Haven-1 no tiene previsto oficialmente una fecha para su lanzamiento, aunque se supo que, a partir de esta misma semana, Woerner, quien además de ser astronauta es presidente de la compañía, señaló que dicha previsión dificultaría el lanzamiento de Haven-1, que se prevé para mayo de 2026.

El despegue de la misión tendrá lugar en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, el cual se encargará de transportar hasta la órbita unos 14.000 kg, que corresponden al peso del módulo, a una altura de 425 km. Esta altura coincide con la altitud en la que opera la Estación Espacial Internacional (EEI).

Una vez en su posición, la estación tendrá unas 6 semanas de pruebas y ajustes en modo automático. Después, llegará un momento histórico: se iniciará la primera misión tripulada, llamada Vast-1.

El viaje a Haven-1 está previsto para junio de 2026 y llevará a las cuatro astronautas en una cápsula Crew Dragon de SpaceX a Haven-1, donde se acoplarán automáticamente. La tripulación permanecerá en el espacio entre los 10 y los 30 días, probablemente alrededor de dos semanas.

Un diseño inteligente

Aunque Haven-1 es mucho más pequeño que la Estación Espacial Internacional, su diseño le da prioridad a la funcionalidad y el bienestar de sus tripulantes. Es un cilindro de 10 metros de largo (similar a un autobús urbano pequeño). Ofrece un espacio habitable de 45 metros cúbicos.

Sus características más llamativas son las siguientes.

La gran cúpula

Contará con una impresionante ventana panorámica abovedada de más de un metro de diámetro. Su principal propósito es mejorar el bienestar psicológico de los astronautas, dándoles una conexión visual constante con nuestro planeta.

Comodidad en gravedad cero

El interior usa tonos cálidos e iluminación que imita la luz natural de la Tierra. Incluye una mesa común retráctil para comer en grupo y un innovador sistema de descanso compuesto por camas inflables que ajustan la presión para simular parcialmente la gravedad y ofrecer un sueño más reparador.

Conectividad total

Por primera vez en una estación comercial, habrá internet de alta velocidad vía Starlink. Esto le permitirá a la tripulación hacer videollamadas con sus familias, transmitir video en tiempo real y trabajar de forma remota con muy poca demora.

Sobrevivir en el vacío

Haven-1 también tiene sistemas de vanguardia para mantener la vida y operar de forma independiente. Estos incluyen:

Energía . Paneles solares desplegables que generan suficiente electricidad para alimentar todos sus sistemas.

. Paneles solares desplegables que generan suficiente electricidad para alimentar todos sus sistemas. Posicionamiento . Utiliza giroscopios especiales para mantenerse estable y orientada correctamente sin gastar mucho combustible.

. Utiliza giroscopios especiales para mantenerse estable y orientada correctamente sin gastar mucho combustible. Soporte vital . Sistemas avanzados para reciclar el aire, eliminar el dióxido de carbono y mantener una atmósfera respirable de forma continua.

. Sistemas avanzados para reciclar el aire, eliminar el dióxido de carbono y mantener una atmósfera respirable de forma continua. Propulsión segura . El sistema de propulsores usa una mezcla de combustibles más segura y fácil de almacenar que las alternativas tradicionales.

. El sistema de propulsores usa una mezcla de combustibles más segura y fácil de almacenar que las alternativas tradicionales. Laboratorio orbital. Se llama “Haven-1 Lab” y permitirá hacer experimentos científicos en microgravedad, orientados a desarrollar nuevos materiales, medicamentos o estudiar fenómenos imposibles de replicar en la Tierra.

Tripulación y objetivos

La tripulación de la primera misión será seleccionada y entrenada por Vast y SpaceX. Probablemente combinarán personal experimentado con nuevos talentos.

La misión tiene múltiples propósitos. Está previsto que las empresas e instituciones usen la opción de alquilar un espacio dentro del módulo en el futuro, con objeto de realizar investigación y desarrollo en microgravedad.

Será de la misma forma una idea atractiva para los países que no tienen experiencia en esta clase vuelos espaciales tripulados. Se entiende como un camino más accesible y rápido de enviar a sus primeros astronautas al espacio.

Qué se podrá hacer allí

Los estudios en microgravedad: Haven-1 contará con la instalación de equipamiento en el que el astronauta podrá llevar experimentos científicos, realizar pruebas de nuevas tecnologías o bien desarrollar procesos de fabricación en condiciones de microgravedad.

Espacios habitables y vistas singulares: el módulo incluirá espacios para dormir, conexión a Internet, zonas de descanso y un gran ventanal que permite observar la Tierra, uno de sus elementos más atrayentes.

Turismo espacial y usos comerciales: la estación también está pensada para clientes privados, abriendo la puerta al turismo orbital y a actividades comerciales en el espacio.

Por qué es importante

Haven-1 no es solo una estación más: representa un cambio profundo en la presencia humana en órbita.

Marca el inicio de las estaciones espaciales comerciales , justo cuando la Estación Espacial Internacional se acerca a su retirada prevista para alrededor de 2030.

, justo cuando la Estación Espacial Internacional se acerca a su retirada prevista para alrededor de 2030. Además, servirá como banco de pruebas para futuras estaciones privadas más grandes y complejas, que podrían especializarse en ciencia, industria o incluso estancias prolongadas.

Es solo el primer paso

Haven-1 es el prototipo, o sea, la prueba de que este modelo funciona. Vast ya está trabajando en su sucesor, el Haven-2. Es una estación modular mucho más grande, con cientos de metros cúbicos de espacio habitable.

El rendimiento de Haven-1 será decisivo para que la empresa compita por los contratos de la NASA para reemplazar a la Estación Espacial Internacional a partir de 2030. En mayo de 2026 despegará también una nueva era.

