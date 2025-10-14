Conjunción de Mercurio y Marte octubre 2025 en España: fechas, horas y cómo observarla

La conjunción de Mercurio y Marte en octubre de 2025 es un evento astronómico interesante. Aunque están separados por millones de kilómetros, su cercanía aparente crea un espectáculo celeste muy llamativo.

Conjunción de Mercurio y Marte octubre: qué es y cómo observarla

En octubre de 2025 Mercurio y Marte parecerán acercarse mucho el uno al otro, aunque en realidad están separados por millones de kilómetros. A este fenómeno se le llama “conjunción planetaria”. ¿Qué veremos? Lo siguiente:

Será el punto brillante en el cielo y fácil de ver.

Se verá como un punto mucho más tenue y de color rojizo.

El mejor momento para observarlos será justo después de la puesta de sol, aproximadamente entre las 19:30 y las 20:00, hora peninsular española. Debes mirar hacia el horizonte oeste-suroeste.

Para disfrutar de la experiencia, busca un lugar con el horizonte despejado y, si es posible, elevado. La aplicación Stellarium puede ser de gran ayuda para localizar su posición exacta en el cielo.

Características del fenómeno

La conjunción entre Mercurio y Marte se distingue por su breve duración y su baja visibilidad sobre el horizonte. Por eso, observarla requiere un poco de paciencia y cielos despejados, ya que ambos planetas pueden quedar ocultos por el resplandor del crepúsculo. En ocasiones, el acercamiento aparente es tan estrecho que parecen casi tocarse, ofreciendo una vista impresionante para quienes usan binoculares o telescopios pequeños.

Durante el evento, Mercurio suele mostrar un brillo blanco-amarillento, similar al de una estrella intensa, mientras que Marte resalta por su inconfundible color rojizo, causado por el óxido de hierro que cubre su superficie. Este contraste de tonos hace que la conjunción sea especialmente atractiva, pues ambos planetas ofrecen una combinación de luces y colores que se distingue fácilmente a simple vista.

Significado y observación

Desde el punto de vista astronómico, la conjunción de Mercurio y Marte no implica una interacción física entre ellos; es simplemente un efecto óptico resultado de su posición relativa frente a la Tierra. Aun así, este tipo de fenómeno tiene un gran valor educativo, ya que ayuda a comprender cómo se mueven los planetas dentro del Sistema Solar. En la antigüedad, estas alineaciones eran interpretadas desde la astrología, como símbolos de energía, acción y comunicación, por la mezcla de las influencias atribuidas a ambos planetas.

Fecha y hora de la conjunción de Mercurio y Marte en octubre 2025

La conjunción entre Mercurio y Marte alcanzará su punto más cercano el 21 de octubre de 2025. Ese día, Mercurio pasará a apenas 2 grados al sur de Marte, compartiendo la misma posición en el cielo. Aunque algunas fuentes mencionan fechas entre el 19 y el 21, la mayoría coincide en que el momento de mayor aproximación será el 21.

En España, el mejor momento para observarlo será justo después del atardecer. El Sol se pondrá alrededor de las 19:20 y los dos planetas permanecerán visibles muy bajos en el cielo, entre los 2 y 3 grados de altura, hasta aproximadamente las 20:30. Se recomienda mirar entre las 19:45 y las 20:15, cuando ya hay suficiente oscuridad para distinguirlos.

Esta conjunción coincide con la Luna Nueva del 21 de octubre, lo que significa que el cielo estará más oscuro y facilitará la observación.

Mejores lugares en España para ver la conjunción de Mercurio y Marte

El otoño en España es una buena época para la observación astronómica al anochecer.

Para disfrutar de una conjunción de este tipo, lo ideal es buscar un lugar abierto y con poca contaminación lumínica. Unos binoculares pueden mejorar la experiencia y permitir apreciar la separación angular entre los planetas. Aunque el fenómeno solo dura unos días, observarlo es una forma sencilla y maravillosa de conectar con la precisión y la armonía que rigen los movimientos del cosmos.

Para esta conjunción en particular, se recomiendan lugares elevados, ya que la altura ayuda a reducir la distorsión de la atmósfera. Algunos de los mejores sitios para observarla en España son:

Islas Canarias . Por su altitud y cielos secos, tiene lugares ideales como el Observatorio del Teide en Tenerife o el Roque de los Muchachos en La Palma.

. Por su altitud y cielos secos, tiene lugares ideales como el Observatorio del Teide en Tenerife o el Roque de los Muchachos en La Palma. Cataluña . El Parc Astronòmic Montsec (Lleida).

. El Parc Astronòmic Montsec (Lleida). Andalucía . Zonas con la certificación Starlight como la Sierra Nevada (Granada) o la Sierra Sur de Jaén.

. Zonas con la certificación Starlight como la Sierra Nevada (Granada) o la Sierra Sur de Jaén. Extremadura. Áreas rurales oscuras como el Parque Nacional de Monfragüe.

Consejos para fotografiar la conjunción de Mercurio y Marte

Para fotografiar esta conjunción planetaria la clave es usar un trípode estable y una cámara réflex o un smartphone con modo manual.

Enfoca manualmente a Mercurio, que es el más brillante, girando el anillo de enfoque hasta el símbolo de infinito (∞). Una configuración recomendada es un ISO entre 400 y 800, una apertura del objetivo en f/5.6 a f/8 y un tiempo de exposición entre 1/15 de segundo y 1 segundo.

Utilizar un teleobjetivo de 200 a 400 mm es ideal. También puedes usar binoculares o un telescopio con un adaptador para tu teléfono. Dispara en modo ráfaga.

Otros eventos astronómicos destacados en octubre 2025

El cielo de octubre de 2025 estará repleto de eventos astronómicos. Hay dos lunas llenas destacadas: la “Superluna de la Cosecha” el día 7 y la “Luna del Cazador”, hacia finales de mes.

También habrá lluvias de estrellas: las Dracónidas (8 y 9) y las Oriónidas (21). Además, la Luna se reunirá con varios planetas: con Saturno el día 5, con Venus el 19 y con Júpiter el 14.

También estarán presentes el cometa C/2025 R2 (SWAN), que será visible después del anochecer alrededor del día 20; y el cometa C/2025 A6 (Lemmon) que puedes buscar antes del amanecer.

Lecturas recomendadas

Conjunciones planetarias

Algunas conjunciones entre planetas