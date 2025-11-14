Alerta mundial: los expertos avisan de que el colapso de las corrientes atlánticas es inminente

Un grupo de científicos ha emitido una nueva y preocupante alerta mundial ante la posibilidad de un colapso inminente en el sistema de corrientes del Atlántico, un fenómeno que podría tener repercusiones devastadoras para el equilibrio climático del planeta. Las investigaciones más recientes apuntan a cambios acelerados y anómalos en estas corrientes oceánicas, pilares fundamentales del sistema climático global.

La comunidad científica ha presentado evidencias contundentes que revelan alteraciones significativas en los patrones de circulación oceánica del Atlántico, en particular en la llamada Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés). Este sistema transporta calor desde los trópicos hacia el norte y regula, entre otras cosas, el clima de Europa Occidental, África y América del Norte.

Según los expertos, su debilitamiento o eventual colapso podría desencadenar eventos extremos a escala planetaria, como inviernos más fríos en Europa, cambios en los monzones africanos y asiáticos, aumento del nivel del mar en la costa este de América, e incluso una reconfiguración completa de las estaciones tal como las conocemos.

Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de tomar medidas preventivas, tanto en materia de reducción de emisiones como en el refuerzo de sistemas de monitoreo climático. La ciencia ya ha hablado: lo que está en juego no es solo el clima, sino también la estabilidad de nuestro modo de vida actual.

Se activa una nueva alerta mundial

La comunidad internacional ha activado una alerta sin precedentes ante estos hallazgos. Los climatólogos monitorizan con especial atención los indicadores que sugieren alteraciones significativas en las corrientes oceánicas, un componente crucial del sistema climático global.

Los científicos han identificado patrones preocupantes en el cambio climático actual, con características específicas que podrían marcar un punto de inflexión en la historia climática del planeta. Las proyecciones sugieren que estos cambios podrían tener repercusiones directas y significativas en numerosas regiones del planeta.

El último informe científico presenta conclusiones alarmantes sobre el futuro de las corrientes atlánticas. Los datos revelan una tendencia que podría desencadenar una cascada de efectos climáticos con consecuencias globales, planteando serios desafíos para la adaptación y mitigación de estos cambios en los próximos años.

Avisan del colapso de las corrientes del Atlántico

La previsión sobre lo que nos espera puede ser preocupante. Desde el canal de El Tiempo nos dan algunas pistas sobre lo que está por llegar. Teniendo en cuenta algunas situaciones que son las que marcarán estos días que tenemos por delante.

Tal y como advierten: «La AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, por sus siglas en inglés) es un sistema de corrientes marinas, tanto profundas como superficiales. Se encarga de distribuir oxígeno, nutrientes y calor por los océanos. En el caso del Atlántico norte, transporta calor hacia el polo. Su funcionamiento es el siguiente: las aguas más cálidas se desplazan hacia el norte y al enfriarse por evaporación e intercambio de calor, incrementa su densidad al concentrar más sales. Esto hace que dicha corriente se hunda, convirtiéndose en una corriente profunda que transporta agua fría hacia el sur por el Atlántico occidental. Así pues, la corriente es uno de los factores clave que determina el clima en Europa. Su existencia, transportando aguas cálidas hacia el norte, favorece un clima más templado y húmedo en la mayor parte de Europa».

Siguiendo con la misma explicación: «La mayor parte de la comunidad científica habla de que a medida que se incrementa el calentamiento global, la probabilidad de que la AMOC se debilite es mayor y en algún momento llegue a colapsar. En el estudio más reciente, los investigadores apuntaban a que había un 90% de probabilidad de que la AMOC colapsara de aquí a 2100. El motivo de este posible colapso se encontraría en el incremento de la aportación de aguas dulces (del hielo derretido) en latitudes septentrionales del Atlántico. Si la AMOC colapsara, las consecuencias no serían inmediatas ni generalizadas. Su mayor efecto se focalizaría, probablemente, sobre Europa. Aquí, de acuerdo a las simulaciones, las temperaturas medias descenderían mucho, a la vez que las precipitaciones se reducirían».

El problema puede llegar en unos pocos años: «El investigador alemán que en los últimos días ha traído de nuevo al foco este tema, ha expuesto en un grupo de trabajo de expertos, que entre el 35 y el 45% de los modelos de alta calidad que científicos y meteorólogos utilizan para pronosticar el comportamiento del clima, dicen que la AMOC podría colapsar en la década de 2030».