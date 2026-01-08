Dubai quiere pasarse el juego: va a construir el mayor parque solar de la Tierra ocupando un desierto entero

Dubái ha sido durante años sinónimo de rascacielos imposibles, islas artificiales y proyectos que parecen sacados de un mundo futurista. Ahora el foco está lejos del centro urbano. En pleno desierto, la ciudad está levantando algo que puede cambiar su forma de producir energía.

No se trata de un parque solar más. El plan es ocupar una enorme extensión de terreno árido para generar electricidad a una escala que hasta hace poco parecía poco realista. El objetivo no es solo alimentar a la ciudad, sino sentar las bases de un cambio energético mucho más amplio en la región.

Un desierto en Dubái convertido en central eléctrica

El proyecto es el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum y está situado en el desierto de Seih Al Dahal, a las afueras de Dubái. Desde que arrancó en 2013, no ha dejado de crecer. Cada nueva fase amplía superficie, potencia y complejidad técnica.

La idea es aprovechar una de las mayores ventajas del lugar, el sol constante, y convertirla en electricidad de forma masiva. Para ello se combinan paneles fotovoltaicos clásicos con energía solar concentrada, una tecnología que usa espejos para concentrar el calor y producir electricidad incluso cuando el sol ya se ha puesto.

La instalación funciona como un sistema en expansión, con fases que se van integrando y ajustando a medida que entran en funcionamiento. Cuando esté terminado, el parque alcanzará los 5000 megavatios de capacidad, una cifra que lo colocará como el mayor del mundo.

Algunas fases incluyen sistemas térmicos capaces de guardar calor durante horas. Eso permite seguir produciendo electricidad por la noche, algo esencial si se quiere que la energía solar deje de ser solo un complemento.

Además, el parque incluye un centro de investigación, pruebas de nuevas tecnologías y una planta piloto para desalinizar agua usando energía solar. Todo ocurre en el mismo espacio, en medio del desierto.

Lo que puede cambiar el parque solar en Dubái

El parque tiene un impacto que va mucho más allá de Dubái. Su tamaño y ambición lo convierten en un experimento a gran escala sobre cómo puede funcionar un sistema energético distinto en un entorno extremo.

Este tipo de infraestructura puede provocar varios cambios concretos:

Reducir millones de toneladas de emisiones de carbono cada año al sustituir combustibles fósiles.

cada año al sustituir combustibles fósiles. Abastecer de electricidad limpia a cientos de miles de hogares sin depender del gas o el petróleo.

a cientos de miles de hogares sin depender del gas o el petróleo. Demostrar que la energía solar puede ser estable si se combina con almacenamiento.

si se combina con almacenamiento. Rebajar el coste de producción eléctrica gracias a economías de escala.

de producción eléctrica gracias a economías de escala. Convertir el desierto, tradicionalmente improductivo, en un activo energético .

. Impulsar investigación local en eficiencia solar y resistencia al polvo y al calor.

en eficiencia solar y resistencia al polvo y al calor. Servir de modelo para otros países con grandes extensiones áridas.

Se trata de un proceso largo, caro y lleno de ajustes técnicos, pero el enfoque está en cambiar la forma en la que se entiende el sistema eléctrico en una región muy dependiente del petróleo.

Dubái lleva años usando los grandes proyectos como carta de presentación. Esta vez, el mensaje que proyectan no va de altura ni de lujos, sino de sol, desierto y una apuesta a largo plazo que puede transformar el sistema energético.