El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha ironizado con la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez al referéndum de autodeterminación planteado por ERC y ha defendido que conseguirá doblegar la voluntad actual del Ejecutivo. «Siempre nos han dicho que no y después han acabado diciendo que sí», ha expresado el dirigente independentista.

«Ante un no del Gobierno, más compromiso por mi parte, y vamos a seguir trabajando porque estoy convencido de que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar esfuerzos y voluntades de los catalanes, mañana va a ser un sí», ha manifestado el presidente de la Generalitat.

Aragonés ha visitado este miércoles la escuela Arnau Berenguer de Palau d’Anglesola (Lleida). Allí ha recordado que «siempre» que les han dicho «que no» y, después, les han «acabado diciendo que sí».

El líder de la Generalitat se ha referido directamente a las cesiones que ha entregado el Gobierno central a cambio de apoyos parlamentarios que han permitido a Pedro Sánchez continuar al frente de la Moncloa. «Dijeron que no al traspaso de los trenes de cercanías y hoy es una realidad, dijeron que no al traspaso del ingreso mínimo vital y es una realidad, dijeron que no a la Ley de Amnistía y la Ley de Amnistía, hoy, está a punto de ser aprobada en las Cortes Generales», ha rememorado el político catalán.

Además, el diputado autonómico ha expresado que cuando se encuentran un no por parte del Ejecutivo que lidera Sánchez, ellos presentan «más compromiso» para «continuar trabajando» y que sólo «se necesita un acuerdo de las dos partes»

El líder independentista ha subrayado que «es evidente que hay un conflicto de soberanía como así ha reconocido el propio Gobierno». Por eso, ha instado al PSOE a que ofrezca una solución alternativa al referéndum que ellos han puesto sobre la mesa.

Por ahora, negativa de Sánchez

El líder del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, ha mostrado su rechazo a la consulta que ha propuesto ERC. «No sé por qué es una noticia lo que pide, en este caso, Esquerra Republicana y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y, en mi caso concreto, como secretario general del Partido Socialista», ha respondido el presidente a este órdago desde Qatar, ya que se encuentra de visita institucional por Oriente Medio.

El político socialista ha argumentado que la razón por la que se está poniendo en el foco esta idea es que «estamos en precampaña electoral». Ante ello, ha opinado que si hay alguien que pueda unir y servir a los catalanes tiene un nombre y un apellido, que es Salvador Illa».

El referéndum de Aragonés

Aragonés ha vuelto a recalcar que la consulta, en opinión del independentismo, ES la mejor solución del conflicto: «Nos enmarcamos en este esquema de un referéndum acordado que garantiza el reconocimiento de los resultados y la aplicación de los mismos». «Nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia de Cataluña», ha sentenciado el candidato de ERC a las elecciones catalanas.

El martes, el dirigente republicano expresó cuál sería la pregunta en la consulta que proponen en su referéndum de autodeterminación: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?». Y como posibles respuestas, o si o no.

Aragonés lo dio a conocer en una comparecencia informativa en el Palau Centelles. Desde allí explicó que la propuesta era el resultado del trabajo del del Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), encabezado por Joan Ridao. «Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y sólo es cuestión de voluntad política», arguyó el jefe del Gobierno autonómico.

En opinión del político de ERC, basándose en ese informe del organismo mencionado, la realización de esta consulta estaría amparada en el artículo 92 de la Constitución Española, que reza que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos».