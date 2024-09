Vox tiende la mano al PP en Castilla y León pero advierte: «No vamos a regalar los votos»

El portavoz de Vox en las cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado este lunes que su partido se compromete a acudir «con la mano tendida y con voluntad de llegar a acuerdos» a futuras reuniones en las que se pongan sobre la mesa los problemas de los ciudadanos, pero ha advertido de que no van a dar «un cheque en blanco» al PP. Así lo ha dicho el dirigente político tras la reunión que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido con los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

Gallardo ha lamentado que durante dicho encuentro no se haya tratado el tema del presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2025. Este asunto ha sido relegado por el líder regional argumentando que «hoy no era el día» para tratar «las posibles medidas» de los futuros presupuestos, algo que no ha gustado al portavoz de Vox en Castilla y León quien ha dicho que acudirá a las próximas reuniones sin marcarse «líneas rojas» pero sin dar un cheque en blanco al PP.

«Si llega el caso de que de verdad el PP muestra voluntad real de querer negociar los presupuestos tendrá que ser en esa mesa de negociación donde nosotros, por respeto al interlocutor y por lealtad, podamos comunicar nuestras condiciones innegociables», ha precisado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox ha concluido que la reunión de este lunes «no ha sido provechosa» y ha mostrado «muchas dudas» sobre qué Partido Popular va a haber en lo que queda de legislatura y para qué quiere el apoyo de los de Santiago Abascal.

«Vox no va a regalar sus votos en las Cortes de Castilla y León», ha sentenciado el ahora portavoz del Grupo Parlamentario en el parlamento regional.

Asimismo, Gallardo ha explicado que no quieren participar callados y sin decir nada «a lo que parece más bien la voluntad del PP de crear un relato y de proyectar una imagen de recibir a todos los grupos parlamentarios cuando a la hora de la verdad parece que quieren un cheque en blanco».

En este sentido, el portavoz de Vox ha insinuado que estas reuniones carecen de utilidad en cuanto en tanto se traten asuntos ya resueltos en otros encuentros, como el Corredor Atlántico o el combate jurídico contra la Ley de Amnistía.

El portavoz de Vox ha admitido que la reunión de hoy tampoco ha servido para despejar la incógnita de si la tramitación de la Ley de Concordia irá al pleno de la próxima semana y ha explicado que, de lo contrario, este texto «pasará a la cola y tardará meses en volver a las Cortes». «Se mantiene la incógnita (…) el PP sigue en esa crisis de identidad, parece que todavía no sabe si quiere votar a favor de una ley que ellos mismos han contribuido a diseñar», ha ironizado tras lo que ha pedido al PP que se aclare «a la mayor brevedad».

«Nosotros tenemos la mano tendida pero lo que no vamos es a seguir tendiendo la mano si lo que recibimos son patadas en la espinilla y patadas hacia adelante respecto a este tipo de temas», ha zanjado Juan García-Gallardo.