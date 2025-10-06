Los nombres de niño que más se ponen en Cataluña: son bonitos, originales y cortos

¿Cuáles son los nombres de niño que más gustan actualmente en Cataluña? Según los datos (de 2023) que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), sabemos que en el cómputo global de España nombres como Hugo, Mateo o Martín son los tres que más gustan, pero lo cierto es que la cosa cambia si nos fijamos de forma detallada en cada comunidad. En el caso concreto de Cataluña, parece que la tendencia se mueve claramente hacia los nombres cortos, que además tienen la particularidad de ser bonitos y originales. Nombres de niño que sin duda, pueden servir de inspiración para todos aquellos padres y madres que buscan ahora un nombre para su futuro hijo.

Para saber qué nombres de niño son los que marcan la tendencia actual en Cataluña, nos fijamos en las cifras del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), que publica cada año la lista de los nombres más frecuentes entre los recién nacidos. Y si algo queda claro al ver los datos de 2024, es que los nombres breves, de una o dos sílabas, son los que arrasan. Algunos son tradicionales catalanes, otros más internacionales, pero lo cierto es que como decimos, todos son bonitos y muy originales. Toma nota entonces porque te ofrecemos a continuación, el listado de los 10 nombres que son más frecuentes para los recién nacidos catalanes, con su origen y significado y por qué gustan tanto a los padres.

Los nombres de niño que más gustan en Cataluña

El listado del IDECAT del año 2024, muestra una clara tendencia de los padres hacia nombres que son de tres o cuatro letras, salvo contadas excepciones como Martí o Mateo, por lo que se confirma que los nombres más cortos parece que son los que actualmente marcan la norma. Estos son a día de hoy, los 10 nombres tendencia en Cataluña para los niños:

Martí: Es un clásico catalán que no pasa de moda. Tiene fuerza, es breve, y suena elegante. Derivado del latín Martinus, significa guerrero o consagrado a Marte. En Cataluña ha sido durante años uno de los nombres más populares, y en 2024 vuelve a ocupar el primer lugar.

Es un clásico catalán que no pasa de moda. Tiene fuerza, es breve, y suena elegante. Derivado del latín Martinus, significa guerrero o En Cataluña ha sido durante años uno de los nombres más populares, y en 2024 vuelve a ocupar el primer lugar. Biel: Breve, sonoro y con mucha personalidad. Es la forma catalana de Gabriel, que significa la fuerza de Dios. Lo curioso es que, aunque tiene raíz bíblica, suena moderno, incluso minimalista. Un nombre con historia que no se siente antiguo.

Breve, sonoro y con mucha personalidad. Es la forma catalana de Gabriel, que significa la fuerza de Dios. Lo curioso es que, aunque tiene raíz bíblica, suena moderno, incluso minimalista. Un nombre con historia que no se siente antiguo. Marc : Otro nombre fuerte y directo. Tiene raíz latina (Marcus) y está relacionado también con el dios Marte. En Cataluña ha sido siempre muy común, pero no por eso pierde encanto. Quizá por su sencillez o por lo bien que combina con cualquier apellido.

: Otro nombre fuerte y directo. Tiene raíz latina (Marcus) y está relacionado también con el dios Marte. En Cataluña ha sido siempre muy común, pero no por eso pierde encanto. Quizá por su sencillez o por lo bien que combina con cualquier apellido. Leo : Aunque es tendencia en toda España, en Cataluña también escala puestos. Corto, potente y fácil de pronunciar en varios idiomas. Significa león, así que transmite energía, valentía y carácter. Ideal si buscas algo breve y con simbolismo.

: Aunque es tendencia en toda España, en Cataluña también escala puestos. Corto, potente y fácil de pronunciar en varios idiomas. Significa león, así que transmite energía, valentía y carácter. Ideal si buscas algo breve y con simbolismo. Nil : Este nombre tiene un aire distinto. Es dulce, poco común fuera de Cataluña y con una sonoridad muy especial. Proviene del río Nilo (del latín Nilus) y se asocia con fluidez, vida y naturaleza. Cada vez más padres lo eligen por su originalidad.

: Este nombre tiene un aire distinto. Es dulce, poco común fuera de Cataluña y con una sonoridad muy especial. Proviene del río Nilo (del latín Nilus) y se asocia con fluidez, vida y naturaleza. Cada vez más padres lo eligen por su originalidad. Mateo : Aunque es más popular en el conjunto de España, también aparece entre los preferidos en Cataluña. Nombre de origen hebreo que significa regalo de Dios. Tiene una sonoridad suave y un toque clásico que no pierde actualidad.

: Aunque es más popular en el conjunto de España, también aparece entre los preferidos en Cataluña. Nombre de origen hebreo que significa regalo de Dios. Tiene una sonoridad suave y un toque clásico que no pierde actualidad. Álex : Este nombre sigue funcionando muy bien. Derivado de Alejandro, que significa protector de los hombres, mantiene su fuerza incluso en formato abreviado. Gustan tanto su sonido como su versatilidad.

: Este nombre sigue funcionando muy bien. Derivado de Alejandro, que significa protector de los hombres, mantiene su fuerza incluso en formato abreviado. Gustan tanto su sonido como su versatilidad. Jan : Breve, directo y con un punto tierno. Es la forma catalana de Juan, y aunque tiene raíces tradicionales, suena totalmente actual. Muchos padres lo escogen por su sencillez y porque tiene algo que engancha: no necesita más.

: Breve, directo y con un punto tierno. Es la forma catalana de Juan, y aunque tiene raíces tradicionales, suena totalmente actual. Muchos padres lo escogen por su sencillez y porque tiene algo que engancha: no necesita más. Pau : Pau significa paz en catalán, y eso ya dice mucho sin embargo, el nombre viene del latín Paulu que significa pequeño y es la versión catalana de Pablo. Es uno de esos nombres que transmite calma y serenidad. Corto, con identidad, y además muy arraigado en la tradición catalana.

: Pau significa paz en catalán, y eso ya dice mucho sin embargo, el nombre viene del latín Paulu que significa pequeño y es la versión catalana de Pablo. Es uno de esos nombres que transmite calma y serenidad. Corto, con identidad, y además muy arraigado en la tradición catalana. Pol: Nombre sencillo pero con fuerza. Es equivalente a Pau por lo que es también la versión catalana de Pablo, y aunque es breve, tiene un impacto sonoro muy marcado. Lo eligen muchas familias que quieren algo fácil de pronunciar pero con significado.

Otros nombres cortos que también triunfan en Cataluña

Además de estos diez, hay otros nombres que también aparecen con frecuencia en el listado de IDESCAT y que siguen la misma línea: Enzo, Hugo, Liam, Eric, Luca, Bruno, Aleix, Adam o Max, por ejemplo. Todos ellos comparten ese estilo directo y moderno, y son una buena opción si buscas algo diferente sin caer en lo excéntrico. Al final, lo importante es que el nombre resuene con vosotros, que tenga sentido en vuestra historia y que os guste cada vez que lo digáis.