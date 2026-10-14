La Universitat de Mallorca y la Universidad de Heidelberg estrechan su colaboración científica en Medicina, Biomedicina e Ingeniería de la Salud

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) y la Universidad de Heidelberg, a través del acuerdo alcanzado con el Mannheim Institute for Intelligent Systems in Medicine del Hospital Universitario del Mannheim, avanzan en el desarrollo de nuevas vías de colaboración académica y científica en Medicina, Ingeniería de la Salud y Biomedicina, con el objetivo de impulsar la formación, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento entre ambas instituciones.

El avance de esta cooperación se ha puesto de manifiesto con la visita a Palma del director de la Clínica de Radiología y Medicina Nuclear de la Universitätsmedizin Mannheim y profesor de la Facultad de Medicina en Mannheim de la Universidad de Heidelberg, el doctor Stefan Schönberg, quien ha conocido de primera mano el proyecto académico de la Universitat de Mallorca y las instalaciones de su Facultad de Ciencias Médicas en el Campus de ADEMA en el Coll d’en Rabassa.

Durante el encuentro, Schönberg ha estado acompañado por el presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, y el rector, el doctor Pere Riutord, y diferentes miembros del equipo académico e institucional.

La visita ha incluido un recorrido por aulas, laboratorios, espacios de simulación e infraestructuras destinadas a la formación clínica y la investigación, así como una reunión de trabajo en la que se han analizado posibles líneas de cooperación en ingeniería biomédica, tecnología médica, diagnóstico por imagen, inteligencia artificial aplicada a la salud, digitalización de procesos clínicos y transferencia de los resultados de investigación a la práctica sanitaria.

El presidente del Consejo de Gobierno y el rector han agradecido al profesor Schönberg su interés por conocer personalmente el proyecto universitario y han señalado que la relación con Mannheim y Heidelberg supone «una oportunidad para seguir construyendo una universidad abierta, internacional y conectada con instituciones europeas de referencia».

Por su parte, el rector de la Universitat de Mallorca, el doctor Pere Riutord, ha destacado las posibilidades que abre esta colaboración en el ámbito de la investigación médica y la aplicación de nuevas tecnologías a la salud. «Este acuerdo nos permitirá aprovechar la experiencia y los avances de la Universidad de Heidelberg en inteligencia artificial aplicada a la medicina para impulsar nuevas líneas de investigación orientadas a mejorar el diagnóstico precoz, el seguimiento y la evaluación de la evolución del cáncer oral y de otros tipos de tumores», ha señalado.

«Queremos también que esta colaboración se traduzca en oportunidades para nuestros estudiantes, profesores e investigadores, pero también en la capacidad de generar conocimiento, desarrollar proyectos científicos compartidos y trasladar los resultados de la investigación a la práctica clínica y al entorno sanitario», ha añadido Riutord.

Por su parte, el presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, ha destacado la dimensión estratégica que la internacionalización tiene para la nueva universidad. «Uno de nuestros objetivos es convertir la internacionalización en una herramienta para atraer y desarrollar talento, transferir conocimiento al tejido productivo y contribuir a diversificar la economía de las Islas Baleares», ha argumentado durante el encuentro.

«La universidad debe ser capaz de conectar la investigación con las necesidades de la sociedad y generar nuevas oportunidades en ámbitos de alto valor añadido como la salud, la tecnología, la biomedicina o la innovación», ha aseverado González.

Movilidad, investigación y proyectos internacionales

El futuro marco de cooperación plantea una relación académica de amplio alcance que incluye la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal técnico y de administración, mediante actividades docentes, prácticas, estancias científicas, trabajos académicos, jobs hadowing y otras fórmulas de intercambio.

También contempla el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, innovación y desarrollo, la participación en convocatorias nacionales e internacionales, publicaciones científicas compartidas y la organización de seminarios, jornadas y actividades académicas.

Las distintas iniciativas podrán concretarse posteriormente mediante convenios específicos y anexos técnicos, permitiendo desarrollar progresivamente proyectos académicos, científicos y de movilidad adaptados a las áreas de interés de ambas instituciones.

Medicina, ingeniería y tecnología

Uno de los principales puntos de encuentro identificados durante la visita es la creciente convergencia entre medicina, ingeniería y tecnología, especialmente en el desarrollo de nuevas herramientas para el diagnóstico, el tratamiento, la investigación biomédica y la asistencia clínica.

El profesor Stefan Schönberg ha destacado que «ámbitos como la ingeniería biomédica, la imagen médica o la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos clínicos ofrecen numerosas posibilidades para el intercambio académico y para desarrollar proyectos científicos conjuntos».

Esta cooperación conecta directamente con el desarrollo académico de la Universitat de Mallorca y con sus futuras titulaciones en el ámbito de las Ciencias Médicas, entre ellas los grados en Medicina, Ingeniería de la Salud y Biomedicina.

El Grado en Ingeniería de la Salud plantea una formación interdisciplinar entre ingeniería, medicina y biología, incorporando ámbitos como instrumentación médica, bioinformática, biomateriales, realidad virtual, impresión 3D, nanotecnología y robótica aplicada a la medicina.

El Grado en Biomedicina, por su parte, estará orientado al conocimiento de los mecanismos biológicos de la enfermedad y a áreas como la investigación experimental, el diagnóstico molecular, las tecnologías digitales, la terapia génica y celular y la innovación clínica.

Cooperación con el Mannheim Institute for Intelligent Systems in Medicine

El marco de cooperación formal se establece con el prestigioso Mannheim Institute of Intelligent Systems in Medicine (MIISM) de la Universidad de Heidelberg y su “Master’s Program in Biomedical Engineering”.

Dirigido por el profesor, el doctor Frank A. Giordano, reconocido catedrático de Oncología Radioterápica, el MIISM es una institución académica de investigación perteneciente a la Facultad de Medicina de Mannheim de la Universidad de Heidelberg.

El instituto, que fue inaugurado en 2022 para agrupar las capacidades de la facultad en tecnología y física médica, centra su actividad en la transformación digital de los procesos de diagnóstico y tratamiento clínico mediante la automatización de flujos de trabajo, el desarrollo de sistemas de información médica, el impulso de la inteligencia artificial y la traslación de los hallazgos de investigación a aplicaciones clínicas como, por ejemplo, la lucha contra el cáncer.

La cooperación permitirá así explorar intercambios y proyectos vinculados al MIISM y al conjunto del ecosistema académico, científico y clínico de Mannheim, reforzando uno de los objetivos estratégicos de la Universitat de Mallorca: integrar internacionalización, generación de conocimiento, innovación y transferencia como elementos centrales de su proyecto universitario y contribuir desde Mallorca a la atracción de talento y al desarrollo de sectores intensivos en conocimiento.