El Real Mallorca y PIMEM unen sus caminos hasta 2027

El RCD Mallorca y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEM) han firmado un acuerdo de colaboración que se extenderá durante las próximas dos temporadas, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el ámbito empresarial y el deportivo en las Islas Baleares.

Gracias al convenio, las empresas pertenecientes a la federación se acogerán a descuentos en las áreas de ticketing, patrocinio, retail/merchandising así como en las distintas áreas de negocio del club: Mallorca Sports Bar, RCD Mallorca Sport Clinic y más futuros proyectos del club.

También se hará extensible y se difundirá entre los miembros de Pimem la posibilidad de adherirse al RCD Mallorca Business Club, el club de negocio recién inaugurado el pasado octubre.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso con el desarrollo económico, social y deportivo de Baleares, consolidando la colaboración como motor de crecimiento y progreso compartido.

En la imagen, de izquierda a derecha, Rubén Forcada, director comercial del RCD Mallorca; Carolina Domingo, vicepresidenta de PIMEM; Alfonso Díaz, CEO de Negocio del club, y Jordi Mora, presidenta de PIMEM, quienes escenificaron el compromiso conjunto de ambas instituciones con el desarrollo económico, social y deportivo del archipiélago.