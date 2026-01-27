Prohens denuncia que la regularización masiva de ilegales provocará «un nuevo efecto llamada» a Baleares

Se ha expresado así en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X después de conocer al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos para aprobar esta medida por real decreto.

«Con Baleares pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 inmigrantes ilegales en los últimos cinco años y con el reto de un crecimiento poblacional que es insostenible, Sánchez pacta una regularización masiva que contribuye a un nuevo efecto llamada a nuestras Islas», ha criticado la líder autonómica.

A su parecer, se trata de «una regularización masiva irresponsable que premia la entrada irregular, alienta a las mafias que se lucran de la desesperación e ignora la capacidad de integración en la sociedad». Tampoco atiende, ha añadido, a la «escasez» de vivienda, la capacidad de nuestros servicios o la limitación de los recursos naturales del archipiélago.

Con las Illes Balears pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 immigrantes ilegales en los últimos cinco años y con el reto de un crecimiento poblacional que es insostenible, Sánchez pacta una regularización masiva que contribuye a un nuevo efecto… pic.twitter.com/FIErA9FBxq — Marga Prohens (@MargaProhens) January 27, 2026

Además, ha recriminado, esta regularización se dará mientras «quienes quieren permanecer para aportar de manera legal y con un contrato de trabajo» se encuentran unos servicios de Extranjería «colapsados».

«Aquí no cabe todo el mundo, no cabe quien no viene a contribuir y a integrarse. La inmigración debe ser legal y ordenada. La nacionalidad y la residencia se merecen, no se regalan», ha sentenciado.

Esta regularización extraordinaria es para extranjeros que ya se encuentran en España y se realizará «con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente», según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press. Al ser por decreto, no tendrá que pasar por el Congreso.

El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes. Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

Por su parte, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha advertido este martes que la regularización planteada por el Gobierno central traslada la idea de que llegar a Baleares de manera ilegal «tiene premio» y es una injusticia para «los que llegan a integrarse y a aportar».

En una rueda de prensa, Pavón ha asegurado que no dispone de información de a cuántas personas podría afectar este proceso, aunque ha recordado que sólo en patera han llegado a Baleares unas 20.000 personas en los últimos cinco años. «No lo sabemos nosotros y estoy convencido de que no lo sabe nadie», ha afirmado.

Para el director general, «dar papeles» no garantiza la integración y ha defendido una inmigración, legal ordenada y controlada.