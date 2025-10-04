Lucía Muñoz y su flotilla: crónica de un fracaso anunciado

El periplo de la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, por aguas mediterráneas no es más que una crónica de un fracaso anunciado. La dirigente izquierdista soñaba con que su travesía en la Global Sumud Flotilla fuese como una aventura tan espectacular como las que escribía Julio Verne, pero su irremediable y triste final se ha parecido más a un relato de un náufrago de García Márquez.

Durante las últimas semanas, miles de ciudadanos de España y de todo el mundo se han visto sometidos a una vorágine informativa sobre la flotilla, desviando la atención de lo que verdaderamente está pasando en Oriente Medio. Supuestamente, el objetivo de esta misión era ayudar a los palestinos, pero han acabado hundiéndolos aún más bajo los escombros de las noticias.

Y todo esto no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de la podemita Lucía Muñoz. Sus vídeos diarios en redes sociales explicando cuántas millas faltaban para llegar, lo malvado que es el Estado de Israel o lo mal que lo estaba pasando durante el viaje evidencia que la Global Sumud Flotilla no ha sido más que un ejercicio de postureo moral.

Los gazatíes no sólo han tenido que soportar el hecho de que su ciudad esté en una cruenta guerra contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sino también que una cuadrilla de activistas de poca monta desvíe la atención mediática de lo que está pasando allí.

El objetivo en todo momento de personajes como la podemita Lucía Muñoz, Ada Colau o la influencer fiestera Barbie Gaza ha sido publicitar ante el mundo su falsa moralina progre. De hecho, los barcos de la flotilla contaban con cámaras para retransmitir el viaje en directo a través de Youtube.

Pero la realidad es que no engañan a nadie. Algo me dice que los activistas de la flotilla son de los que se comportan muy bien en casa ajena pero como auténticos cretinos en la propia. Los típicos que se preocupan por un pobre niño de Haití pero les da igual su vecino Pepe. Es la clásica inversión moral que practica la izquierda desde que el mundo es mundo.

El final de la flotilla ha sido el que ha sido. Quién iba a decir que un hebreo como Benjamin Netanyahu fuese a cumplir un pasaje bíblico del Nuevo Testamento: «A todo el que te pida, dale» (Lucas 6:30). Y eso es lo que ha ocurrido. El presidente de Israel y su ejército han interceptado a todos y cada uno los tripulantes, que han golpeado al lobo hasta que ha mordido para decir que es malo. Pues finalmente el lobo les ha cogido del pescuezo y les ha mandado para su casa de la que nunca debieron salir.