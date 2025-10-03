Dónde ver por TV en España en directo todos los partidos de la Premier League de la jornada 7

La Premier League se presenta este fin de semana del viernes 3 al domingo 5 de octubre con una séptima jornada que promete ser vibrante. Habrá auténticos partidazos, pero hay uno que sobresale por encima del resto: Chelsea – Liverpool. A continuación te contamos cómo ver en directo por televisión y en vivo online desde España todo lo que suceda en esta apasionante fecha del campeonato británico que tanto gusta en nuestro país.

Bournemouth – Fulham

El Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, ha vuelto a comenzar la temporada de la mejor manera y están en la sexta posición de la clasificación de la Premier League. En esta jornada 7 les toca recibir al Fulham londinense en el Vitality Stadium este viernes 3 de octubre y el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas. Este choque se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn 1, que está disponible en diferentes plataformas, como Movistar+, pero también en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn.

Leeds – Tottenham

Este sábado 4 de octubre a las 13:30 horas están citados en Elland Road el Leeds y el Tottenham para protagonizar uno de los encuentros más destacados del fin de semana, que también se podrá ver por TV en directo por Dazn 1. Los londinenses tratarán de llevarse los tres puntos para seguir enganchados en los puestos de arriba frente a un Leeds que está en la mitad de la tabla.

Manchester United – Sunderland

Old Trafford será el escenario de este duelo apasionante entre el Manchester United y el Sunderland este sábado 4 de octubre a las 16:00 horas. Los red devils siguen en su línea y están en la zona baja de la tabla, por lo que tendrán que intentar hacerse fuertes en su casa ante un conjunto rojiblanco que ha comenzado con buen pie y que está en puestos de zona de Europa League. Este partidazo se podrá seguir en España por televisión por Dazn 4.

Arsenal – West Ham

A la misma hora que el Manchester United – Sunderland habrá derbi en la ciudad de Londres en la Premier League. El Arsenal recibe la visita del West Ham en el Emirates Stadium este sábado 4 de octubre a las 16:00 horas y el canal reservado para ver a los de Mikel Arteta por televisión en directo es el de Dazn 1, el cual hay que recordar que es un operados de pago.

Chelsea – Liverpool

El partidazo de la jornada en la Premier League se disputará este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas y servirá para cerrar la jornada de este día. Stamford Bridge será testigo de un magnífico Chelsea – Liverpool que nadie debería perderse y es por ello que en Dazn 1 se podrá ver en directo por TV al campeón del Mundial de Clubes y al actual líder de la tabla de la liga inglesa.

Everton – Crystal Palace

El domingo 5 de octubre lo abrirán el Everton y el Crystal Palace en el Hill Dickinson Stadium, ya que hay que recordar que este campo es la nueva casa del conjunto de Liverpool, que ha dejado atrás el mítico Goodison Park. Los de Londres ocupan puestos de Champions League y esperan sacar tres puntos de oro de este partido que comenzará a las 15:00 horas y se podrá seguir desde España por televisión en el canal de Dazn 3.

Newcastle – Nottingham Forest

A la misma hora, a las 15:00 horas, St. James Park acogerá este duelo entre un equipo de Champions League y otro de Europa League. El Newcastle y el Nottingham Forest pelearán este domingo 5 de octubre en un choque apasionante entre dos clásicos de la Premier League que se podrá ver por televisión en directo mediante el canal Dazn 1.

Wolverhampton – Brighton

El canal Dazn 4 será el que esté reservado para ver al colista de la Premier League frente a un equipo que está en mitad de tabla. El Wolverhampton es el único que todavía no sabe lo que es ganar y empieza a verse con el agua al cuello, por lo que tiene la necesidad de sumar un triunfo ante el Brighton este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas.

Aston Villa – Burnley

El último partido de las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre será el Aston Villa – Burnley. Los de Unai Emery arrancaron fatal esta temporada en la Premier League y es por ello que necesitan ganar, ya que su rival, en caso de dar la sorpresa en Villa Park, podría meterles en la zona de descenso. Este partidazo se podrá ver en directo por el canal de Dazn 2.

Brentford – Manchester City

Para cerrar la jornada 7 de la Premier League habrá un apasionante Brentford – Manchester City, que está programado para este domingo 5 de octubre a las 17:30 horas. Los pupilos de Pep Guardiola están fuera de puestos europeos, por lo que tienen la necesidad de llevarse los tres puntos y este duelo se podrá seguir desde España por TV en directo por el canal Dazn 1.