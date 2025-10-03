Cuándo se juega el Clásico Real Madrid – Barcelona de Liga

El campeonato nacional de Liga sigue su curso y aterriza este próximo fin de semana en la fecha ocho, donde los clubes intentarán buscar en sus respectivos partidos una nueva victoria para seguir luchando por sus objetivos hasta final de temporada. Una campaña, curiosamente, donde se pueden disfrutar de auténticos partidazos, como fue el caso del derbi madrileño de la jornada pasada entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, que finalizó con una contundente victoria de los rojiblancos por 5-2, con tantos de Julián Alvarez (2), Sorloth, Le Normand y Griezmann, por parte de los colchoneros, y Kylian Mbappé y Arda Güler para los blancos. No obstante, el choque por excelencia de la competición será el que dispute Real Madrid y FC Barcelona próximamente. ¿Cuándo se juega el Clásico Real Madrid-Barcelona?.

Cuándo se juega el Clásico Real Madrid – Barcelona

Los aficionados al fútbol de todo el mundo ya esperan con cierta inquietud el encuentro que disputará el Real Madrid y FC Barcelona en la próxima jornada 10 del campeonato nacional de Liga, en un Santiago Bernabéu que estará lleno hasta la bandera y que esperará la llegada de uno de los grandes rivales de la competición, el conjunto azulgrana, que intentará volver a repetir el triunfo de la pasada temporada tras lograr imponerse en el feudo blanco con un marcador de 0-4, con goles de Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal y Raphinha.

A qué hora es el Clásico el domingo

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona se disputará el próximo 26 de octubre del 2025 a partir de las 16:15 horas. El club blanco desea revertir la situación ante el equipo de Hansi Flick, pues en los últimos cuatro partidos, todos correspondientes a las diferentes competiciones de la temporada pasada, ha sufrido un pleno de derrotas, es decir, cuatro tropiezos ante el Barça: en Liga (ida, 0-4; vuelta, 4-3), en la final de Copa del Rey (3-2) y en la final de la Supercopa de España (2-5), además de recalcar el último amistoso que se disputó en tierras norteamericanas y que finalizó con un marcador de 1-2 a favor del conjunto culé.

Dónde ver el Clásico Real Madrid – Barcelona

El duelo entre el conjunto madridista y el equipo blaugrana se podrá seguir a través de las cámaras de DAZN, compañía que ofrecerá todos los detalles del partidazo entre estos dos colosos del fútbol español por su canal de TV y su respectiva app. Cabe destacar que habrá previa y post del choque entre el Real Madrid y FC Barcelona, con el análisis de los especialistas y las declaraciones de los protagonistas del partido. Además, en la web de OkDiario podrás seguir minuto a minuto y con los mejores comentarios todo lo que sucede en el encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu.