Hestia Menorca y Fibwi Palma preparan el primer derbi de la temporada

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sigue preparando de manera intensa el derbi ante el Hestia Menorca. El equipo de Pablo Cano afronta este domingo la segunda jornada de liga y lo hace visitando al Hestia Menorca en el primer derbi oficial de la temporada tras los dos disputados en pretemporada ante Palmer Basket y Hestia Menorca respectivamente. “Estamos viviendo una situación particular por el estado de la plantilla y es una gran oportunidad para que algunos jugadores demuestren su valía dentro del equipo”.

El entrenador uruguayo ha señalado, sobre el partido ante el Hestia Menorca que “Menorca tiene mucho poderío en el tiro de tres puntos. Vamos a hacer algunas cosas para tratar de contrarrestar eso y también como atacar porque es fundamental como atacas para evitar que hay tiros en transición”. Ahondando en el rival y en el partido ha apuntado Pablo Cano que “el partido tiene tradición en Baleares pero tenemos que estar enfocados en nosotros y construir nuestro juego y tenemos que ir viendo como sacamos partidos para llegar a la salvación y en eso estamos enfocados más allá de los condimentos que pueda haber en los partidos. Menorca ha fichado muy bien y es un presupuesto importante en la liga. No me sorprende el resultado por el talento que tiene en el perímetro”.

Ha querido destacar el entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma el buen hacer de los suyos en la recta final del partido en Cartagena pese a la derrota. “Supimos manejar bien las rotaciones y llegamos bien de energía al final, quizá hubo algunas desconcentraciones de jugadores que entraron y eso lo pagamos pero siempre está bien que sucedan estas cosas para ver como reaccionan los jugadores porque todos estamos en evaluación”.

Ha subrayado que “nosotros somos muy competitivos con nosotros mismos. Nos dolió no haber conseguido allí la victoria pero sabemos que lo dejamos todo. Confío mucho en el corazón de este equipo, tenemos un corazón gigante y alma, vamos a seguir haciendo cosas para seguir mejorando al equipo”.