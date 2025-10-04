Athletic-Mallorca: el que pierda quedará muy tocado

San Mamés acoge esta tarde un partido de urgencias. Athletic y Mallorca están muy por debajo de lo esperado y lo que está claro es que quien pierda hoy quedará muy tocado, teniendo en cuenta además que la próxima semana no hay Liga. Los bilbaínos han sumado tan sólo uno de los últimos 18 puntos que han disputado, mientras que los mallorquinistas, que en la pasada jornada lograron su primera victoria de la temporada ante el Alavés, aún no han puntuado fuera de casa, donde ya han sufrido tres dolorosas derrotas.

«Hemos dominado muchos partidos sin concretar, y eso duele. Ganar al Mallorca nos daría un impulso enorme; estamos en una mala racha y hay que romperla de inmediato», dijo ayer en la rueda de prensa previa Ernesto Valverde, que ha podido recuperar a Nico Williams, cuya ausencia ha pesado como una losa sobre el equipo bilbaíno, que ha sufrido cinco derrotas en los seis partidos en los que no ha podido contar con el internacional. Todo pinta a que será suplente para no arriesgar, pero tendrá minutos seguro.

Jagoba Arrasate, por su parte, fue muy claro y dijo que que espera «al mejor Athletic». «Ha hecho muy buenos partidos, pero les ha faltado eficacia. En San Mamés están muy fuertes y nos van a apretar mucho. Necesitaremos nuestra mejor versión». «Su gestión de alineación del miércoles en Champions me hace pensar que tienen muy presente el partido de Liga», agregó el técnico, que recordó que «sabemos que es un campo difícil, pero el año pasado ya conseguimos puntuar allí». El técnico repetirá alineación con el único cambio de Pablo Torre por Asano, que está lesionado.

Pita el andaluz Quintero González, con el eterno Del Cerro Grande en el VAR, y habrá 200 seguidores mallorquinistas en la grada que han aprovechado que el partiod es en sábado para disfrutar del fin de semana en Bilbao. Ojalá que puedan volver a Palma con algún punto bajo el brazo.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Laporte, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez, Iñaki Williams, Robert Navarro y Guruzeta.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Sergi Darder, Samú Costa, Pablo Torre, Mateo Joseph y Muriqi.

Árbitros: Quintero González (campo) y Del Cerro Grande (VAR).

Estadio: San Mamés, 18.30 horas