Jagoba Arrasate: «Espero la mejor versión del Athletic»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará mañana en San Mamés que espera «al mejor Athletic». «Ha hecho muy buenos partidos, pero les ha faltado eficacia. En San Mamés están muy fuertes y nos van a apretar mucho. Necesitaremos nuestra mejor versión». «Su gestión de alineación del miércoles en Champions me hace pensar que tienen muy presente el partido de Liga», agregó el técnico, que recordó que «sabemos que es un campo difícil, pero el año pasado ya conseguimos puntuar allí».

En cuanto a la situación de Nico Williams, que no ha podido jugar los últimos partidos con el Athletic, admitió que «Nico es un factor diferencial para ellos porque además condiciona al rival. Es normal que hayan notado su ausencia, como la notaría cualquiera». «El Athletic aprieta muy bien hacia adelante. Debemos saber salir de su presión y buscarles la espalda, aunque eso es muy complicado», agregó sobre el partido.

Arrasate adelantó que va a presentar «un once muy similar al de la pasada jornada, aunque no puede ser el mismo porque tenemos la baja de Asano», y en cuanto a los jugadores con los que no puede contar reveló que «ninguno de los lesionados llega, vamos a ver si podemos aprovechar el parón para recuperar a alguno, Omar Mascarell es el que mejor va».

«La victoria ante el Alavés nos liberó un poco. Hemos podido tener una semana entera para trabajar y lo agradecemos, pero mañana tenemos un partido muy importante y necesitamos puntuar», dejó claro que el técnico, que explicó que «fuimos muy solidaros y defendimos bien, pero lo que hicimos en ataque ante el Alavés no nos va alcanzar para puntuar en San Mamés. Debemos mejorar en esa faceta y en eso hemos estado trabajando durante toda la semana. A ver si por fin conseguimos puntuar fuera de casa».

Finalmente, en cuanto a la pareja Valent-Raíllo, que tal y como contó OKBALEARES el sábado cumplirán 550 partidos con el Mallorca, reveló que «cuando estaba en Osasuna intentamos firmar a uno de los dos, ahora puedo decirlo. Es una pareja muy sólida y les respeto muchísimo. Ahora los valoramos y seguramente cuando no estén aún los valoraremos más.