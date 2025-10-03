Valverde: «Necesitamos ganar, pero el Mallorca no lo pondrá fácil»

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, compareció este viernes en la sala de prensa de Lezama. Con el foco puesto en el encuentro de mañana sábado ante el Mallorca en San Mamés (18:30 horas), el técnico vasco no escatimó en elogios hacia el rival balear, al que describió como un conjunto «competitivo y con señas de identidad bien definidas».

Con 10 puntos en la sexta posición, los leones han sumado solo un triunfo en sus últimos cinco compromisos domésticos. «Hemos dominado muchos partidos sin concretar, y eso duele. Ganar mañana nos daría un impulso enorme; estamos en una mala racha y hay que romperla de inmediato», sentenció el de Viandar de la Vera. Sin embargo, el grueso de sus declaraciones giró en torno al Mallorca, un equipo que, a pesar de su posición en zona de descenso con apenas dos puntos, ha logrado imponer su estilo bajo la batuta de Jagoba Arrasate. «El Mallorca mantiene su esencia de equipo rocoso y difícil de batir», afirmó Valverde, destacando la continuidad del proyecto bermellón.

«Con Aguirre ya eran fuertes, y ahora con Jagoba, que es un entrenador de referencia en LaLiga, siguen igual de competitivos. Tienen un buen juego de estrategia, jugadores potentes en el juego aéreo, excelentes lanzadores y un centro del campo que imprime ritmo y dinámica al partido». El técnico bilbaíno, que ha enfrentado al Mallorca en múltiples ocasiones, recordó los duelos históricos: «Nuestros partidos contra ellos suelen ser igualados, de mucha disputa y pocos goles. Mañana no será diferente; son un rival que no da facilidades y que puede complicarnos la vida si no estamos al cien por cien».

Esta valoración no es casual. Valverde ve en el Mallorca un reflejo de lo que aspira su propio equipo: solidez defensiva y transiciones rápidas. «Le veo con potencial para pelear por Europa, como tantos otros en esta liga tan igualada. Salvo los dos grandes y quizás el Atlético, hay mucha paridad, y equipos como el Mallorca pueden dar la sorpresa en cualquier momento».

El entrenador también aludió a las virtudes individuales de los insulares, mencionando a figuras como Vedat Muriqi en punta –»un rematador letal en el área pequeña»- y al mediocampo , «capaces de robar y salir en velocidad». «No subestimamos a nadie, pero el Mallorca exige respeto por su capacidad para cerrarse atrás y contraatacar con veneno», añadió.

En cuanto al once inicial, Valverde dejó entrever posibles rotaciones debido a las lesiones y el calendario apretado, y no ocultó su frustración con los horarios: «Jugar miércoles y sábado complica las cosas, pero no nos quejamos más. Lo importante es LaLiga, y mañana lo daremos todo». Sobre el ambiente en San Mamés, apeló a la afición: «Necesitamos su energía para empujar; contra un Mallorca tan ordenado, el calor local puede ser decisivo».