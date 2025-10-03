El truco que utilizan todas las abuelas para sacar la piel del salmón sin utilizar el cuchillo

Sacar la piel del salmón sin utilizar el cuchillo es posible, hay un truco de las abuelas que nunca falla. Esas abuelas que eran casi magas, capaces de hacer magia en casa, con lo que tenían conseguían grandes resultados en un abrir y cerrar de ojos. La cocina era uno de los espacios en los que acaban consiguiendo mejores resultados con la ayuda de una serie de elementos que iban de la mano y que acabaron siendo los mejores aliados de un plus de cambios sin igual.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante una serie de novedades que pueden acabar marcando estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días estará muy presente. Habrá llegado el momento de ayudarnos a cocinar y disfrutar de un pescado que va ganando protagonismo. El salmón se ha convertido en un básico que podemos cocinar de muchas formas posibles, pero siempre partiendo de la base que le deberemos retirar la piel de forma adecuada. Este truco lo usaban todas las abuelas.

Sacar la piel del salmón sin utilizar el cuchillo

Sin utilizar el cuchillo podemos sacar la piel del salmón, algo que quizás nos costará de creer, pero es posible. Vivimos en la era del salmón, este pescado rico en Omega 3 ha desbancado a uno de los más consumidos en España, las sardinas.

En tiempo de nuestras abuelas, las sardinas eran uno de los básicos de toda cocina. Asadas, al horno o a la brasa, era y sigue siendo hoy en día una alternativa a la hora de comer un buen pescado, sin dejarnos el sueldo. Algo que quizás deberemos empezar a tener en consideración y que nos servirá para darle más valor a un truco que ahora es indispensable en todas las cocinas.

Hemos dejado atrás el pescado pequeño y apostamos por unos lomos de salmón más grandes que han acabado siendo las mejores opciones posibles de un día a día en el que todo puede ser posible. Ese salmón que cobra todas las formas posibles, cocinado con airfryer o con un toque de naranja a la cazuela o al horno. En todas sus versiones, el primer paso que debemos aplicar es eliminar esa piel que es más fácil de lo que parece de eliminar.

Este es el truco de las abuelas para quitar la piel del salmón

Quitar la piel del salmón puede ser más sencillo de lo que parece, es sólo cuestión de ponerse manos a la obra. Los noruegos son los grandes expertos a la hora de manipular y cocinar un buen salmón. Desde el blog de Herkuttelija nos explican cuál es la mejor forma de quitarle la piel al salmón sin necesidad de usar un cuchillo.

Hierva aproximadamente 1,5 litros de agua en una tetera o cacerola. Enjuague el filete de salmón con agua fría por ambos lados y colóquelo sobre una tabla de cortar, con la piel hacia arriba. Vierta agua hirviendo directamente sobre la piel hasta que quede completamente cubierta. La piel empezará a curvarse casi de inmediato; es una buena señal. Sujete una esquina de la piel y tire de ella con cuidado, pero con firmeza. La piel se desprenderá fácilmente y, por lo general, casi intacta.

Te proponemos una receta con ese salmón al que has aprendido a quitar la piel con delicadeza y sin usar cuchillos.

Ingredientes para hacer salmón al horno

2 lomos o filetes de salmón fresco

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo picados

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de mostaza (opcional)

1 cucharada de miel o sirope de arce

1 cucharadita de eneldo fresco o seco

Sal y pimienta al gusto

Rodajas de limón para decorar

Guía paso a paso para preparar el salmón al horno