Desarticulada una banda criminal que robaba el cobre de empresas de telecomunicaciones de Mallorca

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca a un grupo criminal especializado al robo de grandes cantidades de cable de cobre en Mallorca. La operación se ha saldado con la detención de tres personas procedentes de Europa del Este que actuaban conjuntamente en diferentes localidades de la isla.

La Benemérita intervino el pasado domingo por la noche tras el salto de alarma de una empresa de telecomunicaciones de Palmanyola, perteneciente al municipio de Bunyola. Varias patrullas del Instituto Armado acudieron rápidamente al lugar y ‘cazaron’ a los varones justo en el momento en el que intentaban sustraer cable de cobre, por lo que procedieron a su detención. En el operativo colaboró la Policía Local de Bunyola, que acudió en apoyo de los agentes de la Benemérita.

Según ha informado la Guardia Civil, los arrestados siempre actuaban de noche con una furgoneta y varias herramientas de corte. En los últimos meses, habrían sustraído grandes cantidades de cable en la citada empresa, por valor de más de 65.000 euros.

Según la investigación, estacionaban el vehículo en las inmediaciones del lugar y accedían al interior. Tras tener el material preparado, acercaban el vehículo y tras cargarlo abandonaban el lugar. Luego, el material era vendido en diferentes empresas de reciclaje.

Tras su detención, los sospechosos fueron puestos a disposición del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d’Inca, que les imputó cuatro robos más cometidos en la misma empresa en meses anteriores y comprobaron que el grupo había vendido en distintas plantas de reciclaje más de 3.000

kilos de cable y material por el que habían cobrado algo más de 50.000 euros.

Los detenidos son procedentes de varios países del este de Europa de 49, 43 y 31 años, y se les decretó orden de alejamiento de la empresa donde habían cometido la mayor parte de los ilícitos.

La operación sigue abierta y no se descarta que haya más detenciones.