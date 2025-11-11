Ni encimeras ni islas de cocina: la nueva tendencia práctica y moderna que ha llegado a España para quedarse
Hay una nueva tendencia de lo más práctica y moderna que ha llegado para quedarse, una vuelta a nuestro pasado más auténtico si encimeras ni isla de cocina. Hace algunos años, cuando las casas no tenían un tamaño tan reducido y la dependencia a la televisión o dispositivos no era tan elevada, las personas comían en la cocina. Era algo que parece de otra dimensión, pero permitía disfrutar de ese espacio, del calor de los fogones y de las conversaciones en familia.
Algo que quizás hasta ahora no habíamos ni visto, más allá de en las películas. Pero hoy en día parece que volvemos a esos días en los que comer en la cocina se convierte en una dura realidad. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podrá acabar siendo la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento desconocíamos, estamos viviendo unos días en los que esta nueva tendencia puede ser ejemplar en todos los sentidos. Le diremos adiós a las encimeras y las islas de cocina de forma significativa, con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales.
Ni islas de cocina ni encimeras
Las encimeras de toda la vida parece que desaparecen por momentos en las nuevas tendencias de cocinas modernas. Tenemos tantos materiales con los que trabajar que, es una auténtica maravilla, elegir el que más nos guste, para darle a nuestro día a día un toque de lo más personalizado.
No solo nos importa el precio, sino también las cualidades de este elemento, que sea un buen aliado de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que podemos empezar a tener en consideración algunos elementos que serán esenciales.
Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un cambio de tendencia en cocinas que puede ser esencial. Esas grandes islas de cocina que se convierten en las protagonistas en la mayoría de las películas pueden acaban siendo parte de la gran pantalla.
Cada vez más necesitamos elementos prácticos en nuestra casa. Detalles que nos harán pensar en lo que puede pasar en breve, de la mano de una serie de elementos que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.
La nueva tendencia práctica y elegante que llega a España para quedarse
Llega a España para quedarse esta nueva tendencia práctica y elegante que hará que nuestra cocina parezca otra. Podremos descubrir lo mejor de una forma de emplear y de hasta comer en las cocinas. Son tiempos de aprovechar al máximo cada detalle que puede acabar siendo esencial.
Los expertos de Alviccenter nos explican en su blog que hay una serie de tendencias que debemos tener en cuenta:
- Sin miedo a los colores potentes y oscuros: Los tonos profundos como el azul marino, la verde salvia y el negro mate ganarán protagonismo, aportando sofisticación y carácter a las cocinas modernas. No obstante, los colores vivos y llamativos como rojos, azules o verdes seguirán en tendencia o servirán para combinar con los colores más oscuros.
- Cocinas abiertas y multifuncionales: La integración de la cocina con el salón y otras áreas de la casa continuará en auge, diseñando espacios que no solo sirven para cocinar, sino también para socializar, trabajar y relajarse. Esta tendencia busca crear un ambiente más amplio y versátil en el hogar.
- Apuesta por los materiales naturales y sostenibles: El uso de materiales ecológicos como maderas certificadas, acabados reciclados y opciones eco-friendly será una prioridad, reflejando una conciencia ambiental en el diseño de interiores. Los colores naturales, como marrones y beige suaves, serán protagonistas, creando ambientes cálidos y acogedores.
- Tecnología integrada: La incorporación de electrodomésticos inteligentes y soluciones tecnológicas avanzadas, como sistemas de iluminación regulables y dispositivos conectados, transformará la cocina en un espacio más eficiente y adaptado a las necesidades modernas.
- Iluminación estratégica: La iluminación jugará un papel crucial, con la implementación de tiras LED integradas en muebles, lámparas colgantes de diseño y luces regulables para personalizar el ambiente y resaltar detalles específicos de la cocina.
- Muebles sin tiradores: El minimalismo seguirá siendo tendencia, con módulos de cocina de líneas limpias y sin tiradores, ofreciendo un aspecto más depurado y moderno. En Alvic Center, disponemos de las puertas FingerPull, FingerPull canto creativo o Mallorca que cuentan con tiradores integrados consiguiendo una puerta libre de obstáculos o la estándar 4 cantos que puede incorporar un sistema push o gola.
- Islas multifuncionales: Las islas de cocina se consolidarán como elementos centrales, sirviendo no solo para la preparación de alimentos, sino también como áreas de reunión, trabajo y almacenamiento adicional.
- Estanterías abiertas: La ausencia de armarios altos dará paso a estanterías abiertas, aportando ligereza visual y permitiendo exhibir utensilios y elementos decorativos, integrando la cocina con el resto del hogar.