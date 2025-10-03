Ni fabada ni lentejas: el plato favorito de Luis Enrique lo prepara su madre y es asturiano

El plato favorito de Luis Enrique lo prepara su madre y es asturiano, no es ni fabada ni lentejas, es una receta tradicional de esas que impresionan. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esos platos de cuchara que reconfortan el alma entera. Son días de ver llegar un cambio que puede acabar generando más de una alegría en nuestra cocina. El mejor entrenador del mundo se alimenta de una forma que quizás nos costará creer.

Es momento de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar marcando estas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser claves para todos. Esos días de frío intenso o moderado, de ganas de comer bien y de hacerlo con una joya de nuestra gastronomía nacional que deleita hasta el mismísimo Luis Enrique. Asturias tiene una gran variedad de platos que debemos tener en cuenta y quizás uno de los más representativos, puede ser este.

Ni lentejas ni fabada

La fabada es uno de los platos más típicos de nuestro país, en concreto de una zona que Luis Enrique conoce muy bien. Estos platos, que están repletos de amor, de sabor y de alegría, se relacionan con una materia prima que destaca por sí sola, es uno de los elementos que hacen que estas recetas acaben siendo especialmente destacadas.

Las legumbres son un ingrediente que consumimos más en época de frío, aunque realmente deberíamos comerlas todo el año. Una aportación de proteína natural que puede convertirse en el mejor aliado de estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Las lentejas también son un pequeño manjar que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una combinación de sabores que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestro día a día. Es hora de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos en casa o quizás ir a por ellos, en busca de una elaboración de esas que impresionan.

Es hora de saber qué nos está esperando en estos días en los que quizás vamos a descubrir lo mejor de un plato de cuchara con unos ingredientes que impresionan y que pueden ser la excusa perfecta para descubrir el plato favorito de Luis Enrique.

Este es el plato asturiano favorito de Luis Enrique

El pote es quizás uno de los guisos más representativos de este punto de España, una mezcla de sabores y de ingredientes que debemos empezar a tener en consideración y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en mente. Por lo que, habrá llegado el momento de seguir los pasos del mejor entrenador del mundo y deleitarse con una receta de esas que impresionan a la primera cucharada.

Ingredientes para un pote asturiano tradicional

500 g de fabes o judías blancas (como alternativa, pueden usarse fabes de bote)

8 hojas de berza o kale

1 kg de patatas

5 dientes de ajo

2 chorizos asturianos

2 morcillas

60 ml de tomate frito

500 g de costillas frescas

1 hueso de jamón

1 cucharada de pimentón dulce

½ cucharadita de azafrán molido

250 g de panceta o beicon

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cómo hacer pote asturiano en olla exprés paso a paso