El buen tiempo no llega a toda España: la AEMET avisa a estas zonas porque se esperan lluvias a partir de hoy

La AEMET lanza un importante aviso a estas zonas de España porque se esperan lluvias a partir de hoy. Será mejor que preparemos el paraguas y nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que nos hará sumergirnos en lo peor de un otoño que trae más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de empezar a prepararnos para vivir un otoño de esos en los que todo puede ser posible. Empezando por un giro radical que puede llegar a partir de hoy y realmente nos sumerge en lo peor de unas jornadas cargadas de actividad. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca. La AEMET no duda en lanzar un importante aviso ante unas lluvias que llegarán puntuales.

No llega a toda España el buen tiempo

Este será un fin de semana en el que, en principio, tendremos sol en casi todo el territorio. Un sol que estará acompañado de una serie de detalles que pueden llegar para quedarse y sin duda alguna, nos espera un cambio para el que quizás no estamos del todo preparados.

Vivimos un otoño en el que tenemos que afrontar determinadas situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que hasta la fecha no pensabas que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Son tiempos de apostar claramente por una situación que realmente puede cambiarlo todo al instante.

El mal tiempo es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados, pero acabará siendo una realidad más tarde que temprano. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

En estas zonas se espera mal tiempo a partir de hoy, según la AEMET

El fin de semana de buen tiempo y sol, puede durar un poco menos en determinadas zonas del país que tendrán que enfrentarse a un giro radical en el tiempo. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Un frente frío recorrerá el extremo norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso, con precipitaciones que a lo largo del día afectarán a Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, sin descartarse en zonas aledañas. En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad de tipo alto dando paso a cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes bajas matinales en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos. En Baleares se darán intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte y tendencia a despejar; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja en los nortes y algunos intervalos de nubes medias y altas en el oeste. Probables nieblas o bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos, con brumas y nieblas en el norte peninsular al paso del frente».

Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas máximas en aumento en Baleares, litoral de Huelva, tercio nordeste peninsular y resto de áreas mediterráneas; con descensos localmente notables en el Cantábrico occidental y Galicia, así como en las costas atlánticas gaditanas y puntualmente en otras zonas del extremo oeste. Mínimas en aumento en los archipiélagos, Ampurdán y tercio sureste peninsular; con descensos en montañas del extremo norte y Extremadura y aledaños. Pocos cambios térmicos en el resto. Podrán superarse los 34 grados en puntos del Guadalquivir, Alborán o Segura. Soplarán vientos moderados del sur y suroeste rolando a componente norte en litorales de Galicia y Cantábrico y de alisio en Canarias, ambos con posibilidad de algún intervalo fuerte. Vientos en general flojos de componente oeste en el resto, tendiendo a arreciar el poniente en el Estrecho y Alborán, el cierzo en el Ebro, la componente sur en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular y al final la tramontana en Ampurdán».