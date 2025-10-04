Roberto Brasero se prepara para lo que está por llegar y anuncia un giro histórico: «Descenso de hasta…»

Anuncia Roberto Brasero un giro histórico, un descenso marcado que puede cambiarlo todo en segundos. Por lo que, quizás tenemos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de cerco con una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estamos viviendo un otoño de esos en los que deberemos estar preparados para todo, en estos cambios que quizás toca empezar a ver para estas alturas del año.

Este otoño parece que ha llegado con poca fuerza, en su lugar, tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar de ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicados. Por lo que, tenemos que estar muy pendientes de una previsión del tiempo que nos acaba trayendo más de un cambio inesperado, con la mirada puesta a un otoño con más de una novedad por delante. Roberto Brasero no duda en explicarnos lo que puede pasar en unas jornadas en las que la inestabilidad cobrará fuerza.

Anuncia un giro histórico de las temperaturas

Lo que está a punto de pasar es un marcado giro histórico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave. Es importante conocer algunos cambios que pueden llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabaremos obteniendo por delante.

Con un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante, con un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Tocará estar muy pendiente de un cielo que puede traer novedades y que, sin duda alguna, nos sumergirá en lo peor de un tiempo que llega con importantes cambios de tendencia.

Un experto en el tiempo como Roberto Brasero no duda en darnos las fechas y las circunstancias que vamos a vivir de una forma que quizás no esperaríamos. Son días de aprovechar cada detalle que, sin duda alguna, podrá convertirse en un cambio de ciclo que puede ser clave.

Esta nueva previsión del tiempo, nos indica estos cambios que tenemos por delante y la manera en la que tendremos que afrontarlos. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha no pensábamos que llegaría tan pronto.

Roberto Brasero anuncia un cambio importante en el tiempo

La previsión del tiempo es algo quede debemos consultar, por nuestra propia seguridad, pero también, si tenemos planes fuera de casa, en los que deberemos empezar a prepararnos para un importante cambio de ciclo. Es hora de poner algunos elementos que deberemos empezar a ver llegar.

Tal y como nos explica en su última previsión desde Antena 3, Roberto Brasero tiene muy claro que: «Este primer fin de semana de octubre llega con un tiempo que podría ser de primeros de septiembre. Noches y amaneceres fríos eso sí, pero tardes cálidas de hasta 35º a la sombra como tuvimos ayer en El Granado (Huelva) y como podremos tener hoy y mañana en Sevilla capital. Sin embargo, también tendremos un frente atlántico -procedente de la potente borrasca Amy que tendrán en Irlanda y Gran Bretaña- que recorrerá el extremo norte peninsular dejando algunas lluvias durante el sábado y después un domingo con vientos de componente norte, y por lo tantos más frescos. El lunes por la mañana amaneceremos también con un ambiente más frío pero luego a lo largo de la semana próxima lo que estamos viendo en el pronóstico es que vuelven a subir las temperaturas, ya incluso desde el mismo martes, y en general volverá a ser una semana con mucho sol y tardes cálidas».

Siguiendo con la misma explicación: «Este sábado y debido al frente que mencionamos se esperan lluvias en Galicia y Asturias desde por la mañana, el resto del Cantábrico a lo largo del día y sobre todo por la tarde y al final de la jornada en el norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo. En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad de tipo alto a primera horas y brumas en el alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos y una tarde más soleada en general. En Baleares se darán intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte y tendencia a despejar; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja en el norte de las islas».

Pero cuidado, el domingo todo puede cambiar: «Para el domingo se contempla un descenso de hasta 8º de golpe en las máximas de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria, País Vasco, zonas de la comunidad de Madrid provincia de Cuenca, Valencia y Región de Murcia. De los 34º del sábado en Murcia capital pasaremos a 27º el domingo, de los 28º de Valladolid a 20º, de los 30º de Zaragoza 23º. Seguirán siendo suaves, ya ven, pero no tan cálidas como las del día anterior. Y a eso hay que sumar el viento fresco que tendremos en muchas de esta zona, y con rachas fuertes incluso, como la tramontana en el Ampurdán o el cierzo en el Valle del Ebro. Lluvias dominicales en puntos del litoral Catalán, Baleares y cantábrico oriental, y más soleado en el resto de la península».