Comer arroz con bogavante por 10 euros es posible: el restaurante de Madrid que recomienda el chef Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz, el único chef con tres estrellas Michelin en la capital y considerado durante tres años seguidos el mejor cocinero del mundo sabe dónde comer bien en Madrid. No sólo en los restaurantes que él mismo tiene, sino que de hecho, hay un que es un restaurante, o mejor dicho, un bar de barrio en el que se sirve el mejor arroz con bogavante. Y además, se trata de un lugar en el que comer no es nada caro.

Resulta curioso que alguien que lidera DiverXO, un restaurante que ofrece el menú más caro de España (unos 450 euros por persona) se fije en la cocina sencilla de barrio. Pero así es. Para Muñoz, la buena gastronomía no siempre se mide en técnica imposible ni en platos con ingredientes exóticos, sino también en esas recetas de toda la vida que llevan décadas conquistando paladares. La sorpresa llega cuando descubrimos que su rincón favorito no está en el centro, ni mucho menos en una zona turística, sino en un barrio popular de Madrid: La Elipa. Allí se encuentra un pequeño local que mantiene la estética clásica de bar de toda la vida y que, según Muñoz, prepara el mejor arroz con bogavante de la ciudad.

El restaurante de Madrid recomendado por Dabiz Muñoz

El lugar que encanta a Muñoz no es otro que el Bar La Paloma II, un negocio familiar que pasa desapercibido a simple vista pero que se ha convertido en toda una referencia en el barrio. Está en la avenida del Marqués de Corbera, justo frente a la estación de metro de La Elipa.

Para Dabiz Muñoz este restaurante tiene además un valor sentimental. En más de una entrevista ha contado que sus padres le llevaban allí de niño siempre que había algo que celebrar. Y esa costumbre no se ha perdido del todo: de vez en cuando todavía acude con su familia a disfrutar de esos sabores de siempre.Y el plato estrella, cómo no, es el arroz con bogavante en caldero, preparado al estilo tradicional y servido sin artificios. No esperes esferificaciones, espumas o decoraciones imposibles. Se trata de un arroz contundente, lleno de sabor y con ese toque casero que lo hace especial. Para muchos clientes habituales, es un manjar al alcance de cualquiera.

Cuánto cuesta comer en La Paloma II

La gran sorpresa no es sólo la recomendación de Muñoz, sino también los precios. El arroz con bogavante ronda los 22-25 euros por persona, muy por debajo de lo que se paga en otros restaurantes de la capital especializados en arroces. Las raciones son abundantes y el servicio se hace directamente en el perol, con la posibilidad de llevarse lo que sobre a casa.

Pero la carta de La Paloma II no se queda ahí. Si lo que uno busca es gastar poco, el abanico de opciones es amplio. Por menos de 10 euros se pueden pedir tapas clásicas como oreja a la plancha, bravas, alitas de pollo o morcilla de Burgos. Entre los 12 y los 15 euros aparecen propuestas como sepia, calamares, navajas o cazón en adobo, ideales para compartir. Y si la idea es picar algo rápido, los montados y bocadillos parten desde los 3 euros, un precio casi insólito en Madrid.

Un clásico de barrio con encanto

El Bar La Paloma II es uno de esos locales que se mantienen fieles a la esencia de la hostelería tradicional. Lo regentan los hermanos Juan y Regino Artero, quienes han convertido su negocio en punto de encuentro de vecinos y curiosos que llegan atraídos por las recomendaciones. La oferta es amplia: menú del día, raciones para compartir, platos de cuchara y una selección de recetas caseras que reflejan la cocina española más auténtica.

Entre las especialidades más demandadas, además del arroz con bogavante, destacan el pulpo a la gallega, los callos a la madrileña o las patatas revolconas con torreznos. Platos sencillos, sí, pero cargados de sabor y servidos en raciones generosas y con precios que como hemos visto, son realmente económicos. No es casualidad que alguien como Muñoz, que podría elegir cualquier restaurante de lujo, siga volviendo a este rincón humilde.

Dónde está y cómo reservar

El restaurante La Paloma II está en la Avenida del Marqués de Corbera, 56, en pleno barrio de La Elipa (Ciudad Lineal). Como hemos dicho, es fácil de encontrar ya que está justo enfrente de la parada de metro de La Elipa.

Conviene reservar con antelación, sobre todo si la idea es probar su arroz con bogavante, ya que se prepara por encargo y suele estar muy solicitado. El teléfono de contacto es el 914 05 57 71 y la recomendación de quienes ya han ido es no esperar al último minuto, porque el comedor es pequeño y aunque tiene terraza siempre suele llenarse al momento.