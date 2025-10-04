Bezzecchi le arrebata la victoria a Aldeguer en la sprint con Márquez séptimo

Marco Bezzecchi se ha llevado la victoria en la sprint del GP de Indonesia de MotoGP. El italiano se impuso en un final apretado a Fermín Aldeguer, que lideró toda la carrera y cedió la primera posición en la última vuelta. El de Gresini no pudo contener a la Aprilia que recortó más de dos segundos a la Ducati para acabar consiguiendo el triunfo en Mandalika saliendo desde la pole, con otra Aprilia, la de Raúl Fernández, completando el podio, con Márquez séptimo.

Aldeguer salió muy bien y se puso en cabeza al paso por la primera curva, mientras que el poleman, Marco Bezzecchi, caía hasta la séptima plaza en la primera vuelta. Buena salida también de Marc Márquez, que se ponía sexto después de pasar a Álex Rins con toque incluido. Ese toque arruinó la carrera del piloto de Yamaha y a la postre del vigente campeón de MotoGP, ya que fue sancionado con una long lap (vuelta larga) por esa acción.

A la salida de la long lap, Marc era decimotercero. Estaba fuera de los puntos. Por delante, la pelea por la primera plaza era entre dos pilotos murcianos. Aldeguer mantenía a raya a un Pedro Acosta que tiraba con todo para intentar dar caza a su compatriota. Pero el Tiburón de Mazarrón se fue al suelo en la vuelta cinco mientras perseguía a la Ducati. Eso permitía a Bezzecchi subir otra posición sin hacer esfuerzo y ya estaba en posición de podio.

Hubo muchas caídas durante la sprint, casi todas de la misma manera tras perder el tren delantero. Eso le pasó a Acosta y a Quartararo, por ejemplo. Mientras Marc Márquez se las ingeniaba para adelantar y remontar, su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, no conseguía encontrar su ritmo y rodaba en última posición.

Se volvió a ver la versión de Pecco de antes de Japón, rodando casi en tiempos de Moto2. Acabó decimocuarto a 29,3 segundos de Bezzecchi y 13,1 sobre Rins, decimotercero en 13 vueltas. El bicampeón de MotoGP se quedó muy lejos de su rival más cercano. Por delante, Marc hacía un 2×1 metiéndole la moto a Di Giannantonio y Binder por el interior para situarse octavo. En las últimas vueltas le metió el hachazo a Morbidelli para ganar una posición más.

Bezzecchi culmina la remontada

Después de una salida para olvidar, donde perdió muchas posiciones, Bezzecchi se rehizo a tiempo para dar caza a Aldeguer en la última vuelta. El piloto de La Ñora se había escapado y parecía que la victoria sería suya, pero bajó un poco el pistón después de saltarle el aviso por track limits. Eso lo aprovechó Marco para apretar los dientes e intentar luchar por la victoria en la última vuelta.

A pesar de que el de Gresini también subió el listón en los últimos giros, Marco vio como se iba a acercando y empezó a creerse que la victoria era posible. Llegó a él a mitad de la última vuelta de la sprint race. Se pegó mucho a él y en el segundo sector logró meterle la moto pillando por sorpresa a Aldeguer. El murciano intentó devolverle el adelantamiento, pero Bezzecchi también iba fuerte, se defendió bien y consiguió imponerse en la línea de meta.