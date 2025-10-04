Procesión Magna Jaén 2025: horario, recorrido, cortes de tráfico e itinerarios alternativos

«Enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, que desde el pasado 24 de diciembre celebra la Iglesia universal, todas las realidades y grupos eclesiales de la diócesis de Jaén han participado activamente en esta conmemoración. Las Cofradías y Hermandades están llamadas a sumarse a esta celebración este 4 de octubre, cuando la ciudad será testigo de un acontecimiento extraordinario: el Rosario Magno, una procesión única que reunirá por primera vez una selección de veinte imágenes marianas y cristológicas procedentes de toda la Diócesis, representando los misterios del Santo Rosario. Esta cita histórica se enmarca dentro del Jubileo de la Esperanza 2025, convocado por el Papa Francisco, y refleja el deseo de renovar la vida cristiana como pueblo de Dios que camina en sinodalidad», señala la Diócesis de Jaén.

La Cofradía del Cristo de la Humildad inicia su recorrido desde la Plaza de la Virgen de la Paz a las 09:00 horas, avanzando por calles como Doctor Fleming, Menéndez y Pelayo y Santo Reino hasta llegar al Paseo de la Estación y conectar con la Carrera Oficial a las 18:10 horas. Tras recorrer el itinerario principal, la salida de la Carrera Oficial será a las 20:40 horas, entrando de nuevo al templo a las 00:30 horas.

La Cofradía Cristo del Consuelo, con salida desde San Carlos a las 10:15 horas, se dirigirá por Cristo Rey y Obispo Estúñiga hasta la Carrera Oficial a las 18:20 horas. Su recorrido de regreso finalizará en el templo a las 00:50 horas.

La Cofradía de la Columna partirá a las 08:00 horas desde Doctor Azpitarte, circulando por Carretera de Circunvalación y Glorieta Lola Torres hasta conectar con la Carrera Oficial a las 18:05 horas. Su salida será a las 20:35 horas y la entrada final al templo está prevista para las 23:30 horas.

La Cofradía de la Oración en el Huerto saldrá del templo a las 10:00 horas, transitando por San Carlos y Cristo Rey hasta entrar en la Carrera Oficial a las 18:00 horas. Saldrá a las 20:30 horas y culminará su recorrido en el templo a las 00:45 horas.

La Cofradía de la Santa Cena inicia su salida a las 10:00 horas desde la Avenida de Andalucía, recorriendo Plaza de los Perfumes y Virgen de la Cabeza hasta la Carrera Oficial a las 17:20 horas. Tras la salida a las 19:50 horas, la cofradía entrará al templo a las 00:30 horas, integrando su imagen en el recorrido principal del Rosario Magno.

La Cofradía de San Bonoso y San Maximiano partirá a las 10:15 horas desde la Plaza del Salvador, recorriendo calles como García Maroto y Plaza de los Perfumes antes de entrar en la Carrera Oficial a las 19:10 horas. Su salida será a las 21:40 horas y la entrada definitiva al templo a la 01:30 horas.

La Cofradía de San José comenzará a las 08:00 horas desde la Plaza de la Merced, transitando por calles como Almendros Aguilar y Madre Soledad Torres Acosta hasta incorporarse a la Carrera Oficial a las 16:20 horas. La salida será a las 18:50 horas y la entrada al templo a las 21:30 horas.

La Cofradía de San Juan Bautista iniciará su recorrido a las 09:00 horas desde la Plaza de San Juan, incorporándose a la Carrera Oficial a las 17:00 horas y finalizando a las 22:00 horas en su templo.

La Cofradía del Resucitado de Jaén saldrá a las 08:15 horas desde Plaza de San Ildefonso, entrando en la Carrera Oficial a las 19:05 horas, con salida a las 21:35 horas y entrada al templo a las 00:10 horas.

La Cofradía del Resucitado de Linares partirá a las 08:30 horas desde Doctor Azpitarte, ingresando a la Carrera Oficial a las 19:00 horas y culminando a las 00:30 horas en su templo. De manera similar, Cofradía del Resucitado de Martos saldrá a las 08:00 horas, con entrada a la Carrera Oficial a las 17:15 horas y cierre en el templo a las 21:45 horas.

La Cofradía Nuestra Señora de Zocueca saldrá a las 09:15 horas, con entrada a la Carrera Oficial a las 16:05 horas y finalización a las 22:00 horas.

La Cofradía Virgen de la Capilla iniciará su salida a las 08:30 horas, incorporándose a la Carrera Oficial a las 19:20 horas y finalizando a las 00:30 horas en su templo. Cofradía Virgen de las Mercedes saldrá a las 08:30 horas, entrando a la Carrera Oficial a las 16:00 horas y cerrando su itinerario a las 20:30 horas.

La Cofradía Virgen del Alcázar comenzará a las 08:00 horas, ingresando en la Carrera Oficial a las 19:15 horas y terminando a las 00:20 horas. Cofradía Virgen del Collado partirá a las 09:30 horas, entrando en la Carrera Oficial a las 17:05 horas y finalizando a las 23:45 horas.

La Cofradía Virgen de Tíscar saldrá a las 09:45 horas, con entrada a la Carrera Oficial a las 16:15 horas y culminación a las 23:00 horas. Finalmente, Cofradía Virgen de la Fuensanta saldrá a las 10:00 horas, incorporándose a la Carrera Oficial a las 16:10 horas y finalizando a las 23:00 horas.

La Procesión Magna Jaén 2025 permitirá a los jiennenses y visitantes disfrutar de un día lleno de devoción, tradición y cultura.