El zasca de Almudena Cid a Christian Gálvez y Patricia Pardo: «Ninguna mentira…»

Patricia Pardo ha decidido romper su silencio en un conocido pódcast para dejar claro cómo y cuándo conoció a Christian Gálvez. Tal y como hemos recogido OKDIARIO en noticias anteriores, la presentadora ha explicado que en ningún momento se metió en medio de una relación. Siguiendo su discurso, empezó a salir con Christian después de que este hubiera puesto punto y final a su matrimonio con Almudena Cid. El problema es que no dio explicaciones en su momento porque no quería participar en el escándalo y ahora está arrepentida porque hay gente que se ha confundido. «No teníamos una relación, éramos dos personas divorciadas o separadas que coincidieron en un pasillo de Telecinco. Había un tonteo, nada más», comenta al respecto.

«Me han puesto la etiqueta de «la mala de España» sin conocerme y me han juzgado por algo que no pasó. A Christian, ni te cuento», lamenta. Antes de continuar, debemos dejar claro que Patricia no se dedica a hablar de su vida privada, así que no tenía obligación de romper su silencio. De hecho, los expertos en crónica social defienden que adoptó una buena postura, a pesar de que una parte del público no lo entienda. El tema está en que nos encontramos delante de un asunto muy jugoso a nivel mediático, por eso una parte del público está deseando saber cómo ha reaccionado Almudena Cid ante todo esto.

El zasca de Almudena Cid

Almudena Cid lo pasó muy mal cuando se separó de Christian Gálvez. Durante un tiempo intentó ser discreta, pero no tardó demasiado en dar un paso adelante para ofrecer declaraciones a ciertos medios. Poco a poco fue retomando su vida, aceptando proyectos profesionales y recuperando la felicidad. A día de hoy está enamorada, aunque reconoce que le ha costado mucho volver a confiar en alguien después de lo que vivió al lado del ex presentador de Pasapalabra. En su momento aseguró que se sentía engañada y su entorno no dudó en señalar a Christian, quien, según dijeron, había decidido terminar con su matrimonio de un momento a otro.

Ahora, cuatro años después de la tormenta, Almudena Cid está en un punto diferente, pero no olvida su pasado. Por eso, después de las declaraciones de Patricia Pardo, ha publicado un mensaje que dice: «Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad. Sólo encadena a quien la sostiene». Este zasca ha revolucionado a sus fans y han sido suficiente para abrir un conflicto que parecía haber caído en el olvido.

Almudena Cid vivió un momento duro

No hay ninguna separación que sea fácil y el caso de Almudena Cid no fue diferente. La gimnasta sufrió mucho tras decir adiós a Christian Gálvez y tuvo que pedir ayuda a su entorno para salir adelante. Por suerte, estuvo respaldada en todo momento y gracias a su esfuerzo y dedicación logró recuperar la positividad que siempre ha regido sus pasos. Una de las cosas que hizo para derrotar a sus fantasmas fue escribir un libro titulado Caminar sin punteras donde dio respuesta a muchas preguntas. Este manuscrito dejó sin palabras a su ex marido, quien no se atrevió a hacer ningún comentario al respecto.

Almudena concedió una entrevista a ¡Hola! para hablar de sus nuevos proyectos y dijo: «Ni siquiera me reconocía a mí misma. Seguía intentando levantarme, salía de casa, veía a gente, me subía al escenario, pero todo lo hacía rota y con la sensación de que ese dolor nunca lo había vivido antes y, peor aún, que nunca acabaría». De esta manera, admitió sin pudor que se había enfrentado a un momento muy doloroso, tanto que tuvo que decir que no a muchas ofertas. «La editorial me empezó a llamar a los tres meses de la ruptura, más o menos. Me dijeron que necesitaban que les escribiera sobre el amor y casi les colgué el teléfono. En aquel momento, era la persona menos indicada para hacerlo, les dije».

A pesar de las palabras de Patricia Pardo, Almudena Cid tiene otra versión de los hechos y, cuando le preguntan por el motivo de su ruptura, responde: «Me siento responsable de no haber visto lo que estaba pasando en mi matrimonio y de no haber sido más inteligente, emocionalmente hablando. El deporte me había hecho madurar de golpe, pero, evidentemente, era una inmadura en lo que respecta a las relaciones personales». Estas palabras son bastante contundentes, aunque debemos hacer un matiz importante. La escritora nunca ha señalado públicamente a Patricia, no ha hablado mal de ella y no le ha hecho culpable de nada. Es más, tampoco podemos decir que haya criticado a Gálvez, aunque es evidente que ha lanzado varios mensajes indirectos a través de su cuenta de Instagram.