El dardo de Christian Gálvez a Almudena Cid que nadie se esperaba

La historia de amor entre Christian Gálvez y Almudena Cid fue durante años una de las más admiradas de la crónica rosa. La pareja, formada por el popular presentador y la ex gimnasta olímpica, parecía inseparable. Sin embargo, en diciembre de 2021 su ruptura se hizo pública y sacudió al mundo del espectáculo. A partir de ese momento, las vidas de ambos tomaron caminos muy distintos, pero las recientes declaraciones de Christian han reavivado las especulaciones sobre las razones detrás de esta separación.

Durante más de una década, Christian y Almudena demostraron que estaban muy enamorados. Su relación, que había comenzado en 2007, se consolidó con un matrimonio en 2010. Sin embargo, el final de 2021 trajo consigo una noticia inesperada: anunciaron su divorcio de manera repentina y sin previo aviso.

Lo que comenzó como una ruptura amistosa, rápidamente se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón. Las primeras versiones apuntaban a que el deseo de Almudena de ser madre había sido uno de los factores de tensión en la relación. Según los rumores, Christian no compartía ese deseo en ese momento de su vida, algo que supuestamente causó una fractura irreparable en la pareja.

Tras el divorcio, la vida de el comunicador pareció avanzar a una velocidad vertiginosa. Poco después de su separación inició una relación con su compañera de profesión Patricia Pardo, también presentadora de Telecinco. La relación se asentó rápidamente, tanto que en apenas unos meses se casaron y posteriormente anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Luca.

El dardo de Christian Gálvez a su ex mujer

Lo que más sorprendió fue que, mientras muchos aún relacionaban su divorcio con la supuesta negativa de Christian a la paternidad, el presentador no tardó en formar una familia con Patricia. Esta situación generó una ola de comentarios y especulaciones sobre si realmente la causa del divorcio con Almudena había sido el tema de los hijos o si había otros motivos detrás de la ruptura.

Recientemente, Christian Gálvez ha concedido una entrevista a la revista ‘Semana’ y ha lanzado una indirecta que ha resucitado la guerra. Sus palabra sobre la paternidad no le sentarán bien a su ex mujer. Concretamente dijo: «Era el propósito de mi vida ser padre y llegó cuando tenía que llegar y con quien tenía que llegar».

Este comentario fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Almudena Cid. La frase parece sugerir que, aunque en su momento no se sintió preparado para ser padre con la ex gimnasta, ahora ha encontrado el momento y la persona adecuada para cumplir ese deseo. Para los seguidores de la pareja, estas palabras no solo avivan la polémica, sino que también arrojan luz sobre lo que podría haber sido una de las principales causas del divorcio.

La guerra continúa

Las declaraciones de Christian Gálvez no se detuvieron ahí. El presentador aprovechó la entrevista para hablar abiertamente de su relación con Patricia Pardo, a quien describió como «la mujer de su vida». «El amor no se esconde y nunca se utiliza para hacer daño a nadie. Se utiliza para alabar a la persona que tienes a tu lado», expresó.

Además, añadió: «Paty es la mujer de mi vida. Si el día de mañana no estuviéramos juntos, siempre será la madre de mi hijo y la mujer de mi vida». Esta afirmación ha sido interpretada por muchos como una muestra del compromiso que siente hacia su relación actual, mientras que para otros podría verse como una forma de dejar atrás su pasado con Almudena.

El importante gesto de Patricia Pardo

El pasado lunes, en el programa ‘Vamos a ver’, se vivió un emotivo momento cuando Patricia Pardo tuvo que conectar en directo con su marido, quien estaba debutando al frente del concurso ‘¡Boom!’ en Cuatro.

La interacción entre ambos no pasó desapercibida para los espectadores, ya que Patricia no dudó en lanzarle un emotivo mensaje en directo. «Era una injusticia que un profesional como tú estuviese sin programa», dijo visiblemente emocionada mientras alababa las capacidades de su esposo. Christian, sorprendido por las palabras de su mujer, no tardó en responder: «Te amo, gracias cariño».

El inicio de ‘¡Boom!’ fue un momento especial. El presentador, que recientemente se convirtió en padre, aprovechó los primeros minutos del programa para dedicarle el debut a su hijo Luca. «Este es mi primer programa como papá, así que Luca, te lo dedico», dijo emocionado mientras lanzaba un beso a cámara.

Este gesto no solo mostró el lado más tierno del comunicador, también subrayó la importancia que tiene la paternidad en esta nueva etapa de su vida. A pesar de haber evitado este rol en su anterior relación, ahora parece estar disfrutando plenamente de su papel como padre, lo que ha generado un contraste con su pasado junto a Almudena Cid.