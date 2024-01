Almudena Cid esta en boca de todos por este detalle que te va a dejar sin palabras

Almudena Cid ha vuelto a convertirse en noticia por dos motivos y uno de ellos no le ha gustado nada. En primer lugar el público se ha fijado en ella porque ya ha nacido el bebé de Christian Gálvez y Patricia Pardo. La gimnasta promete que no va a hacer comentarios al respecto, pero los expertos en crónica social estamos muy atentos a sus redes sociales y lo cierto es que ha publicado imágenes muy significativas. Todo hace pensar que el plan de Almudena es mantenerse al margen de este revuelo, por eso no ha lanzado ninguna indirecta ni ningún mensaje con dobles intenciones.

Almudena Cid, en un intento por seguir con su vida y no generar ninguna nueva polémica, ha dado un paso adelante y ha compartido un vídeo poniendo su árbol de Navidad. Ahí está la segunda razón por la que se ha convertido en noticia. Sus admiradores de Instagram se han fijado en un detalle que les ha dejado sin palabras: las paredes de su casa se mueven.

El detalle del que todo el mundo habla

Almudena Cid cambió de vida cuando se separó de Christian Gálvez. Firmó los papeles del divorcio e inició una nueva aventura en Móstoles, donde reside actualmente. Está viviendo en un dúplex de 76 metros cuadrados, así que debe aprovechar bien el espacio, por eso una de las paredes se mueve y crea una zona versátil. La casa se compone de una habitación con espacio, un baño y un salón con cocina americana. Lo mejor es que el piso dispone de una luminosa terraza con vistas al exterior.

La artista ha compartido este detalle y sus admiradores se han quedado en shock porque nadie sabía que vivía en un sitio tan moderno. Durante su matrimonio con Cristian Gálvez disfrutó de un lujoso inmueble situado en Boadilla del Monte, pero ahora ha tomado las riendas de su vida y toma sus propias decisiones. Por eso ha comprado una parcela en el País Vasco, muy cerca de su casa familiar, para formar allí su propio hogar.

Cuánto cuesta su casa de Móstoles

Según salió publicado en su momento, la casa donde está viviendo Almudena Cid en Móstoles cuesta 120.000 euros y es de obra nueva. Está equipada con la mejor tecnología, por eso sus paredes se mueven para crear espacios amplios que permiten a la gimnasta disfrutar de este inmueble. Un inmueble que podría compartir con su novio, el deportista Gerardo Berodia.

No quiere saber nada más

Christian Gálvez está viviendo al máximo su amor por Patricia Pardo e inevitablemente esta situación se ha vuelto un tormento para Almudena Cid porque algunos reporteros están muy interesados en conocer su estado de ánimo. Ella asegura que todo está en orden, ha perdonado a su exmarido y no quiere saber nada más de este asunto. Vive entre Móstoles y el País Vasco, donde se escapa siempre que sus compromisos laborales se lo permiten para formar poco a poco el que será su hogar definitivo.