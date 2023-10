La declaración más impactante de Almudena Cid: deja a Christian Gálvez muy mal

Después de 11 años de matrimonio y 15 de relación, Almudena Cid y Christian Gálvez pusieron punto y final a su historia de amor. El presentador siempre ha sido muy discreto con su vida privada, pero de un tiempo a esta parte ha abierto su corazón al gran público y cada vez comparte más detalles sobre su matrimonio con Patricia Pardo. Empezaron a salir después de que Christian se separase de Almudena, por eso hubo tanta gente que se posicionó al lado de la escritora.

Almudena Cid ha vivido una situación realmente delicada, de hecho ha confesado que se le pasó por la cabeza rendirse, pero finalmente decidió que su única opción era seguir luchando. Cuando se ha sentido preparada ha ido compartiendo ciertos datos para intentar ayudar al público, pues sabe que hay mucha gente con problemas parecidos. Lo último que ha contado no ha dejado en buen lugar a Christian, a pesar de que Cid siempre ha intentado guardar las distancias y no tener ningún problema con su exmarido.

Almudena Cid hace unas declaraciones impactantes

Uno de los temas que más atormentaron a Almudena Cid era el hecho de ser madre al lado de Christian Gálvez. El presentador desveló en su programa que tenía intención de ampliar la familia y a partir de ese momento todos los ojos fueron a parar a la exgimnasta. En una entrevista reciente, almudena ha confesado que no se sentía cómoda con ciertos comentarios. Por diferentes razones decidió no dar el paso de tener hijos con Christian y ahora se siente orgullosa de su decisión.

Almudena ha participado en ‘Joaquín, el novato’ y ha explicado que le ayudó a superar su ruptura. «¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia», le comentó con humor a Joaquín. Y después añadió: «Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado! Qué suerte». Estas declaraciones todavía siguen dando mucho de que hablar porque afectan de forma directa al actual marido de Patricia Pardo.

Christian Gálvez, en una situación complicada

Christian Gálvez sí quería tener descendencia con Almudena Cid y ella estuvo a punto de dar el paso, pero finalmente dio marcha atrás. «No he sido mamá, pero tuve una inercia importante para querer serlo», declaró en el podcast ‘El club de Malasmadres’. Sus palabras han señalado a Gálvez, quien estaba interesado en dar el paso. «Afortunadamente vi alguna situación dentro de mi vida en pareja y había algo de mi intuición que lo alargaba y no veía el momento».

La postura del presentador

Durante todo este revuelo Christian Gálvez ha mantenido la misma postura. Piensa que lo acertado es guardar silencio y no entrar en determinadas polémicas. De un tiempo a esta parte ha perdido bastantes apoyos y cree que lo más inteligente es no responder a su exmujer. De hecho nunca ha dado declaraciones sobre este tema de forma directa, a pesar de que sí ha presumido de su amor por Patricia Pardo.