Christian Gálvez tiene una hermana llamada Ainhoa con la que comparte más que una relación familiar, también a nivel profesional es su mano derecha. Ainhoa se dedica a la comunicación, acompaña a Gálvez en un espacio en la Cadena 100. Según dicen es igual de risueña que su hermano y cuenta con las misma capacidad de entrega y dedicación en el trabajo, es una crack en todos los sentidos. A pesar de mantenerse en el anonimato, Ainhoa es una pieza clave de la familia Gálvez.

La desconocida hermana de Christian Gálvez: no existen fotos

Ainhoa Gálvez no quiere saber nada de redes sociales, con lo cual, no veremos ninguna foto suya. Es una joven entregada a su trabajo en el sector de la comunicación que forma parte de la familia del popular presentador. Después de la ruptura con Almudena Cid con la que parecía que había encontrado la estabilidad, Patricia Pardo se ha convertido en la ilusión de Gálvez.

Para poder recuperarse del duro golpe que supuso la separación, la familia Gálvez jugó un papel importante. Christian es el eje de una familia de la que presume siempre que puede en redes sociales, aunque no pone fotos de su hermana, si que le ponemos cara a su padre, un hombre que tiene mucho qué ver con la forma de ser de este presentador.

Christian presumía de padre mientras lanzaba un motivador mensaje: “ Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, sigue caminando, porque lo malo es el momento, no yo. Tú lo llamas túnel. Y tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante.”.

Gálvez sigue su vida sentimental junto a Patricia Pardo, la presentadora, que le ha robado el corazón. Una mujer que se ha convertido en su gran ilusión. Patricia será una de las integrantes de una familia que está muy unida. Conocerá al padre de Christian que trabaja en una farmacia y a su madre que es enfermera.

Ambos han criado a sus hijos de forma ejemplar, centrados en los estudios y en el arte. En el mismo mensaje de Christian en redes sociales recuerda cuando le compraron el primer cómic con el que inició una colección que le ha durado hasta la fecha. El presentador ha heredado esa curiosidad y pasión por la ciencia y la historia que lo convierte en quien es.