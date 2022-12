Corría diciembre de 2021 cuando salía a la luz que Christian Gálvez y Almudena Cid habían puesto punto final a su historia de amor. Tan solo dos meses después, el presentador de Pasapalabra daba una segunda oportunidad al amor de la mano de Patricia Pardo, uno de los rostros más conocidos de El programa de Ana Rosa. Un auténtico escándalo que la ex gimnasta olímpica se tomó de la peor de las maneras. Sin embargo, para Fran Márquez -ex pareja de la presentadora- no fue así.

Aunque Patricia y Fran rompieron su matrimonio casi a la vez que Gálvez, lo cierto es que han mantenido el cariño y el respeto en todo momento, haciendo alarde de su buena sintonía en las redes sociales y, sobre todo, velando por el bienestar de las dos hijas que tienen en común. Tanto es así que ahora, con motivo de su cumpleaños, el que fuera marido de la presentadora ha querido tener unas bonitas palabras tanto para ella como para Christian.

“No soy de publicar muchas cosas, pero hoy cumplo 39 años y estoy especialmente feliz, porque me siento más querido y arropado que nunca. Tengo suerte de tener la familia que tengo, la carnal (que está en Cádiz pero me hacen llegar todo su cariño) y, por su puesto, mis familias madrileñas; mis compañeros/amigos de trabajo, mis amigos de la urbanización y, aunque suene ‘raro’ el buen equipo que formamos con mi ex mujer y su pareja”, ha comenzado explicando en una publicación de Instagram, dejando entrever que la relación con Christian Gálvez en de lo más especial, al contrario que la que mantiene a día de hoy Almudena Cid con el presentador.

Y es que, aunque Francisco no es un rostro habitual en el universo 2.0 -donde no sigue a Gálvez-, sí que hace acto de presencia cuando la ocasión lo merece. “He recibido más muestras de cariño de las que merezco y de las que esperaba, y todas desprenden un afecto real y sincero, que hace que, sin duda, esté viviendo una etapa increíble. Así que, solo puedo daros las GRACIAS a todos los que formáis parte de ella de una manera o de otra”, ha finalizado su mensaje.

Aunque, por el momento, su ex mujer no ha dado señales por la red en este día tan especial, lo cierto es que sí ha demostrado en más de una ocasión la complicidad que todavía comparten. Además, Fran también quiso pronunciarse cuando el romance de su ex pareja salió a la luz, con un mensaje que no pasó desapercibido. «Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices! Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás! De corazón”, compartió con sus seguidores, haciendo un guiño a Pasapalabra y dejando claro que el hecho de que su ex mujer hubiese encontrado de nuevo la ilusión no era una piedra en su camino como familia.