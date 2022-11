Christian Gálvez presenta el clon de ‘Pasapalabra’ en pleno jaque a Antena 3

Mal momento para los seguidores de Pasapalabra. Si bien este programa ya se había consolidado como una de las grandes bazas de las tardes de Antena 3, lo cierto es que hay una parte del programa que tendrá que ser eliminada de la manera más repentina. Y es que, la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de la productora MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. contra Atresmedia por usar el espacio conocido como El Rosco, ordenando por ello el cese de su emisión. Un movimiento que podría causar un varapalo terrible para la cadena y para el programa en cuestión, y quizá algo muy positivo para el que fuera su presentador en Telecinco, Christian Gálvez.

Han pasado casi tres años desde que Pasapalabra pasó de formar parte de la cadena de Fuencarral a Antena 3, razón por la que el ex de Almudena Cid también terminó desvinculándose de un formato televisivo que le había traído muchas alegrías, como por ejemplo, la de conocer a la que sería su esposa hasta hace escasos meses. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar, es que el espacio sufriría una decaída por la que ahora estarían a punto de prescindir de una de sus secciones clave, algo que puede ser toda una oportunidad dada la nueva etapa a la que está a punto de dar pistoletazo de salida.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta, todo apunta a que muy pronto el actual novio de Patricia Pardo volverá a la parrilla de Telecinco de la mano de 25 palabras, una adaptación de 25 word or less que está basada en un juego tradicional de los Estados Unidos. Para llevar a cabo este espacio, se necesitarán dos equipos, una parte de estos formada por rostros conocidos, los cuales tendrán que competir en tres rondas. En la primera, varios miembros son llamados al podio del anfitrión de un en uno, mientras que se les va mostrando una lista de cinco palabras que tendrán que ir transmitiendo a sus compañeros en tan solo 45 segundos. El anfitrión tendrá que hacer una oferta inicial de palabras clave establecidas, mientras que el resto de concursantes harán apuestas para acertar estas y así completar la ronda.

La segunda ronda tendrá también a los concursantes en el podio, aunque en esta ocasión, los famosos estarán en una sala fuera de plató sin poder oír nada, mientras que sus compañeros tendrán que hacer cinco conjuntos de tres palabras de diferente dificultad que después el conocido tendrá que acertar. Y por último, la tercera ronda es conocida como la Money Round, y para ello el campeón tendrá que transmitir 10 palabras a los famosos con ayuda de 25 palabras clave, teniendo oportunidad de ganar el gran premio de 10 mil dólares, aunque no se sabe si en la versión española la cantidad será modificada a la alta o a la baja.

Sea como fuere, lo que sí parece estar claro es que esta se trata de una oportunidad de oro para el de Móstoles a la hora de volver a la parrilla de la cadena de Telecinco con un espacio que promete ser el claro competidor de Pasapalabra.