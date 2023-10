La dura confesión de Almudena Cid que ha dejado preocupada a Susanna Griso

Después de 11 años de matrimonio y 15 de relación, Almudena Cid se separó de Christian Gálvez y la noticia pilló desprevenido al gran público. En un primer momento nadie comprendió nada, pero las sospechas no tardaron en llegar. Son muchos los que piensan que Christian no tuvo un buen comportamiento con su exmujer, por eso hay tanta gente que se ha posicionado al lado de ella. Almudena ha concedido una entrevista recientemente y ha desvelado un capítulo de su vida que ha preocupado bastante a Susanna Griso. Ha sido muy sincera, ha llegado hasta el final de la noticia y ha enviado un mensaje bastante claro.

Almudena Cid es consciente de la repercusión social que ha ganado tras su divorcio sorpresa. Debemos dejar claro que antes de esto ya era bastante famosa, pero nadie puede negar que el drama que ha vivido le ha situado en una buena posición a nivel mediático. Siempre había recibido buenos comentarios, pero el comportamiento que ha tenido Christian Gálvez con Patricia Pardo de algún modo le ha terminado beneficiando. Los espectadores consideran que el presentador está exhibiendo su nuevo amor demasiado, gesto que ha hecho mucho daño a Cid.

La confesión de Almudena Cid

A pesar de que Almudena Cid ha atravesado una situación muy compleja después de su separación, ha logrado salir adelante. Lo mejor de todo es que no es la primera vez que resuelve un conflicto personal. Cuando era solo una niña se enfrentó a una situación delicada: sufría acoso por parte de sus compañeros. Susanna Griso se ha sentado a hablar con ella y la deportista no ha tardado en lanzar un mensaje de optimismo. Asegura que es un problema que tiene solución, pero es necesario luchar contra el mismo desde el minuto cero.

Almudena asegura que era «la rarita de la clase» y que no tenía amigos. «No iba a los cumpleaños de mis compañeras de clase y en mi infancia sentí que estaba aislada», ha empezado diciendo. «No tenía círculo de amigas como tal. Yo cuando veo a un grupo de amigas juntas pienso: esto no lo he tenido nunca». Sus palabras han preocupado mucho a la presentadora de ‘Espejo Público’, programa que ha emitido esta impactante conversación.

El motivo de su aislamiento

A pesar de que ya no compite, Almudena Cid ha sido una de las gimnastas más importantes de España. Considera que el motivo de su aislamiento es que pasaba mucho tiempo entrenando y por eso no tenía oportunidad de hacer amigas. «Vivía entrenando 8 horas diarias, no tenía tiempo para jugar», ha explicado en Antena 3. La exmujer de Christian Gálvez narraba todo en un diario que ha querido compartir con el público para concienciar de lo importante que es erradicar el acoso en todas sus versiones.

El diario de Almudena

Con solo 14 años, Almudena escribió: «Ya estoy aquí otra vez, el día de hoy fue como el de ayer. Lo único es que una amiga me ha contestado, me pega espantones, no me trata demasiado bien, la verdad es que está cambiando mucho y me gustaría decírselo. Pero no sé cómo porque sé que se va a enfadar y se lo va a decir a todas y luego me van a criticar. Se van a arropar entre ellas y prefiero ahorrarme estos problemas». A pesar de que estas palabras son muy tristes, Cid demuestra tener una gran templanza y sensibilidad.