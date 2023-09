Almudena Cid se libera tras las buenas noticias de Christian Gálvez: «He hecho limpieza en mi vida»

Quién le iba a decir a Almudena Cid que separarse en 2021 iba a ser el golpe de efecto necesario para que cambiara su vida a mejor. Nunca pensó que el dolor que sufrió tras ver caer cual castillo de naipes su historia de amor con Christian Gálvez. No ha sido sencillo ver cómo el hombre con el que presumiblemente iba a formar una familia se enamorase de otra persona de la noche a la mañana; ni tampoco imaginar que un año después estaría casado y esperando un hijo con ella.

De esa circunstancia están a punto de cumplirse dos años, tiempo más que suficiente para sanar heridas y empezar su propio camino. Quizá cuando menos lo buscaba apareció en su vida Gerardo Berodia, el ex futbolista que se cruzó en su camino y con quien empezó una relación sentimental ya consolidada. Eso le ayudó a mirar hacia el futuro con más optimismo.

Almudena Cid en un photocall / Gtres

Almudena Cid está cargada de nuevos proyectos que le mantienen con una gran ilusión y motivación. El último es mudarse a su País Vasco natal. Se está construyendo una casa en Vitoria. La exgimnasta reflexiona sobre este importante cambio en su vida, esta mudanza a un flamante hogar que no ha descubierto si compartirá o no con su actual pareja.

Cid explica su sentir ante este inminente cambio: «Mi intención es que mi lugar de asentamiento sea este nuevo que estoy creando. A partir de aquí voy a construir mi vida. En Madrid voy a tener que estar mucho porque es el lugar de trabajo, pero las actrices no tenemos trabajo permanentemente y la escritura la puedo desarrollar desde mi casa. Esto me permite vivir en Vitoria y moverme desde ese punto a otras partes de España, y trasladarme a Madrid para lo meramente laboral», cuenta en Hola.

Almudena Cid posando / Gtres

La deportista ha optado por dejar atrás pensamiento que le lastraban su felicidad y asegura que «he hecho limpieza de personas y de materiales». Ahora se puede decir que está en un punto interesante de estabilidad personal: «Me siento más libre y más ligera. Es como que todo lo que he construido ahora es más firme y real y me produce mucha tranquilidad», reflexiona. Y apostilla: «Buscar el equilibrio cuando la vida es un constante cambio, es uno de los retos más difíciles. Pero creo que mi vida deportiva aceleró algunos aprendizajes vitales para reaccionar en los momentos más complicados».

El transitar de Almudena Cid no ha sido ni mucho menos un camino de rosas, pero no es de esa estirpe de personas que se arrepientan de las decisiones tomadas: «No cambiaría nada. Este ha sido mi crecimiento personal. Me ha ayudado a verme y reconocerme en diferentes estados, algunos muy difíciles de gestionar», concluye.

Christian Gálvez y Cristina Pardo en las inmediaciones de Mediaset / Gtres

Por su parte, otro que está muy feliz y que no piensa en el pasado es Christian Gálvez. El presentador del cancelado 25 palabras está a las puertas de estrenarse en la paternidad y vive una romántica (e intensa) relación sentimental con la también comunicadora Patricia Pardo.