Christian Gálvez lo ha vuelto a hacer. El veterano presentador, ha reaparecido en perfil en Instagram, donde reúne a más de dos cientos mil seguidores, este miércoles, para lanzar un emotivo mensaje a Patricia Pardo, la presentadora de televisión con quien mantiene una relación sentimental desde febrero de 2022 y se convertirá en papá primerizo, en los próximos meses.

«Te admiro desde que te conocí, pero desde esta semana te admiro aún más si cabe. Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos. Y eso que era tu semana, la semana de tu 40 cumpleaños. Y es que tu profesionalidad te hace buscar la excelencia en cada momento. Que debería ser lo normal pero en tu caso es único y excepcional. Muchos no saben el tesoro que tienen a su lado», ha comenzado diciendo Gálvez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)



«En definitiva, no has dejado de ser tú. Además de todo ello, has sido una madre ejemplar y una pareja perfecta. Atenta, preocupada, cariñosa y generosa. No puedo dejar de estar orgulloso al verte cuidar y educar a las peques. Qué gran inspiración eres para ellas y qué gran inspiración serás para nuestro bebé. Y afortunado yo, que sé a quién tengo a mi lado. Una mujer, una compañera de vida, que me hace mejor, que me hace sentir único. Pero la realidad es que tú sí eres única. Por 40 años más unidos. Por muchos amaneceres, ‘5 sentidos’, 9 rosas, desayunos, ‘cachorritos’, legos y abrazos juntos. Mi luz, mi camino, mi inspiración: TÚ», ha añadido junto a una imagen de los dos, muy sonrientes, disfrutando de lo que parece ser una actuación musical en directo.

Las palabras de Christian Gálvez llegan, además de pocos días después, efectivamente, del cuarenta cumpleaños de Patricia; justo en un momento de cambios profesionales para la periodista. Pues cabe recordar, ha sido esta semana cuando Telecinco ha hecho efectivo su cambio en las mañanas tras el paso de Ana Rosa Quintana a las tardes de la cadena, y estrenado Vamos a ver, el programa que sustituye a Ya es mediodía y en el que Patricia es copresentadora en la sección de sucesos y actualidad junto a Joaquín Prat.

Joaquín Prat y Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

El ‘fiestón’ de Patricia por su cuarenta cumpleaños

Hace escasos días, Patricia fue sorprendida también por su ya marido con una impresionante fiesta sorpresa a la que acudieron los familiares y amigos más allegados de la periodista y donde hubo, en propias palabras de la gallega, «gaitas y fuego para ‘queimar ás meigas’, la espiritualidad que tanto nos une, recién llegada de Jerusalén y una explosión de buenas vibraciones y energía de la limpia, de todos nuestros amigos».

«Te amo Christian, por tu manera de querer, sentir y vivir. Por contagiarme tu entusiasmo inagotable y por hacer de cada día una sorpresa mejor que la del día anterior. Lo que pasó ayer nació de ese lugar que solo tú tienes y que yo adoro: tu esencia. 999 gracias por compartirla conmigo».