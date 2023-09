La sorpresa que ha recibido Patricia Pardo por su cumpleaños: «Es un milagro»

Unos meses después de anunciar su boda secreta, Patricia Pardo y Christian Gálvez han vuelto a compartir una publicación especial en las redes sociales. La presentadora siempre ha sido muy reservada, pero está en uno de los mejores momentos de su trayectoria personal y quiere que todo el mundo sea testigo de ello. El pasado martes 5 de septiembre cumplió 40 años y el Programa del Verano le preparo una bonita sorpresa, pero ella vivió esta escena con mucho apuro porque coincidió con un hecho muy triste: el fallecimiento de María Teresa Campos. «Les había pedido que no me felicitaran porque no era el día, me da mucho pudor», dijo haciendo gala de la prudencia que siempre le ha caracterizado.

Entre Christian Gálvez y su mujer hay una diferencia. El comunicador le ha dedicado varias muestras de amor en la esfera pública y ella siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano. Es más, después de anunciar su embarazo en Instagram aprovechó sus vacaciones estivales para desaparecer una temporada y apartarse el foco mediático. Patricia Pardo nunca se ha sentido cómoda siendo el centro de la noticia, es una profesional brillante y prefiere ser ella la que dé la información. No obstante, ha hecho una excepción para contarles a sus seguidores la sorpresa tan bonita que le ha preparado Cristian para celebrar su cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

Patricia Pardo ha publicado un vídeo muy emotivo. «Es imposible explicar todo lo que viví ayer», ha empezado diciendo. El antiguo presentador de Pasapalabra ha reunido a sus familiares y amigos cercanos en un restaurante madrileño. Todo esto lo ha planeado en secreto para sorprender a su mujer, quien está esperando un niño. Todavía no han desvelado el nombre que han elegido, pero Pardo ha reconocido que sus hijas quieren llamar Carlos a su nuevo hermanito. Ella les ha explicado que no cumplirá con su deseo, pero las niñas siguen insistiendo.

Patricia Pardo en ‘El programa del verano’/ Mediaset

La sorpresa de Patricia Pardo

Patricia Pardo se ha rendido ante Christian Gálvez en Instagram, desvelando que el comunicador le ha hecho un regalo muy especial que no olvidará nunca. Christian le ha preparado una sorpresa para celebrar su 40 cumpleaños. Lo tenía todo pensado, pero ella no ha sospechado nada, por eso se ha impactado tanto cuando ha visto lo que había planeado su marido. «Encontrar a una pareja que te haga un regalo caro es solo una cuestión material, pero dar con alguien que entregue su tiempo y su energía y que te conozca hasta el punto de hacer algo tan personal e impresionante como lo que tú hiciste ayer por mí, es un milagro. Tú eres el mío», ha escrito en sus redes.

Patricia Pardo en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

La periodista ha acompañado estas emotivas palabras de un vídeo que resume cómo ha sido su fiesta de cumpleaños. Christian la ambientó en Galicia, tierra natal de Patricia. Contrató a varios artistas y un servicio de catering muy particular. Han estado presente los amigos más importantes para Pardo, quien está viviendo un momento muy concreto. En lo personal le va de maravilla, pero en el terreno profesional también ha cosechado grandes éxitos. Está a punto de estrenar un nuevo programa de la mano de Joaquín Prat.

El gran reto de la presentadora

Joaquín Prat y Patricia Pardo en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

Después de un brillante recorrido, El Programa de AR ha llegado a su fin después de 18 años. La reina de las mañanas se muda a las tardes para conquistar la franja horaria que antes ocupaba Jorge Javier Vázquez y le ha dejado el puesto a Patricia Pardo. Esta última afronta el reto con una gran ilusión y mucha humildad. Estará acompañada de Joaquín Prat y de un equipo de colaboradores muy especial. Todavía no se saben demasiados datos, pero dentro de muy poco todo verá la luz.